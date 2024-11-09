Una ola de violencia estalló en Ámsterdam, en los Países Bajos, tras un partido de la Liga Europa entre el Ajax y el Maccabi de Tel Aviv. Seguidores del club de fútbol israelí recorrieron la ciudad entonando consignas ofensivas, derribaron banderas palestinas en propiedades privadas y se enfrentaron con transeúntes, según reportes. Los incidentes han provocado indignación en todo el mundo.

Un video, citado por AP, mostró a una gran multitud de aficionados israelíes entonando consignas antiárabes mientras se dirigían al estadio a ver el encuentro futbolístico.

“No hay escuelas en Gaza porque ya no quedan niños”, decían los seguidores del Maccabi en otro video difundido en las redes sociales.

Asimismo, imágenes muestran a los fanáticos del Maccabi vandalizando propiedades privadas, atacando a un taxista local e incluso confrontando a policías.

"Hay muchos videos circulando de matones israelíes del fútbol destrozando propiedades en Ámsterdam, atacando a policías y transeúntes y arrancando banderas palestinas", dijo el viernes Max Blumenthal, editor del medio de noticias The Grayzone News. "Ahora esta infestación fascista se está haciendo la víctima y esperando puentes aéreos para regresar a las colonias", añadió.

El jefe de la policía de Ámsterdam, Peter Holla, confirmó que la tensión ya era alta desde 24 horas antes del partido. Los seguidores del Maccabi "destrozaron un taxi" y "una bandera palestina fue incendiada en el Dam", en referencia a la plaza central de la ciudad, explicó. Añadió que los agentes policiales realizaron 62 detenciones.

La gencia de noticias AFP confirmó que en las horas previas al partido el jueves, un centenar de aficionados israelíes se reunieron en la plaza de Dam, rodeados por un gran dispositivo policial, antes de dirigirse al estadio Johan Cruyff. Asimismo, junto al estadio había prevista una concentración propalestina, que finalmente fue desplazada a una zona más alejada por motivos de seguridad.

Relacionado ¿Podrá Trump cumplir su promesa de “terminar las guerras” en Oriente Medio?

Leyla Hamed, periodista especializada en fútbol, ​​también corroboró el relato de Blumenthal. "Los seguidores del club israelí Maccabi Tel Aviv marcharon por las calles de Ámsterdam... Robaron banderas palestinas de las casas e incluso prendieron fuego una bandera palestina", relató, según informó la Agencia Anadolu.

En un comunicado, la asociación palestina de fútbol denunció el "racismo antipalestino y la islamofobia manifestados por los seguidores del Maccabi Tel Aviv, que también atacaron casas y tiendas que tenían la bandera palestina en solidaridad con las víctimas del actual genocidio".

Netanyahu asegura que fue violencia “contra ciudadanos israelíes”

El Gobierno del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se refirió a lo ocurrido como “ataques contra ciudadanos israelíes”, a pesar de que los enfrentamientos iniciales estaban relacionados con los seguidores del equipo de fútbol de Tel Aviv.

En una publicación en X, Netanyahu condenó lo que describió como un "incidente muy violento contra ciudadanos israelíes en Ámsterdam", anunciando el envío inmediato de aviones de rescate para asistir a los ciudadanos israelíes en la ciudad.

El gobierno holandés y el municipio de Ámsterdam describieron los acontecimientos como "antisemitas". En la misma línea, líderes de Europa condenaron la violencia contra los israelíes.