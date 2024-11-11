La temporada de elecciones en Estados Unidos siempre es un momento difícil para muchas personas en Puerto Rico, una isla caribeña y territorio no incorporado de EE.UU. Aunque los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses, no se les permite votar en las elecciones presidenciales a menos que residan en el territorio continental.

Cada cuatro años, el primer martes de noviembre suele recordarles a los puertorriqueños la desoladora pérdida de su voz y su voto en medio de la lucha por su autodeterminación.

Pero en las elecciones de este 2024, algunos ciudadanos de lo que es, probablemente, la colonia más antigua del mundo tomaron una postura histórica en la búsqueda de su independencia.

Así quedó plasmado en los resultados de las elecciones a gobernador. Muchos consideraron que el candidato “independentista” puertorriqueño, Juan Dalmau, mostró una promesa excepcional.

Aunque el tradicional Partido Nuevo Progresista (PNP), que está a favor de la estadidad, terminó ganando las elecciones con el 39% de los votos en la isla y logró la gobernación por pluralidad, Dalmau obtuvo casi el 33% en la votación, lo que representa un logro sin precedentes para el movimiento independentista de Puerto Rico.

El Partido Independentista Puertorriqueño se alió con el Movimiento Victoria Ciudadana, otro partido minoritario que obtuvo un porcentaje considerable de votos en las elecciones generales de 2020.

Ahora, unidos como Alianza de País, demuestran que pueden ser una figura clave en el escenario político de la isla, quizás por primera vez en las muchas décadas desde la fundación del partido independentista.

Falta de control

Los puertorriqueños han sobrevivido a una austeridad prolongada desde principios de la década de 2000. Para los jóvenes en la isla, las dificultades económicas y la degradación de la seguridad social son todo lo que conocen de su país.

Muchos, que se sienten profundamente conectados a su tierra natal, han abandonado la isla con reticencia en busca de oportunidades educativas y laborales en el territorio continental de EE.UU., pues estas alertantivas resultan escasas en la isla.

“El exilio es un castigo terrible cuando amas a tu país”, señaló la senadora de Puerto Rico de larga data, María de Lourdes Santiago, a TRT World.

Según Santiago, vicepresidenta del Partido Independentista Puertorriqueño y la primera mujer en llegar al Senado de la isla en 2004, las condiciones políticas y sociales allí no son menos que coloniales.

En sus palabras, el país ha estado durante los últimos ocho años bajo una “dictadura virtual”. En 2016, el Congreso aprobó la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés), que llevó a que el entonces presidente de EE.UU., Barack Obama, instalara la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico, conocida coloquialmente como la Junta de Control.

Se estableció supuestamente para respaldar la respuesta de la isla a su creciente deuda y desde entonces se ha convertido en el máximo órgano de decisión en Puerto Rico. “Esta junta de funcionarios no electos, todos nombrados por el gobierno de Estados Unidos… en realidad tiene poder de veto sobre las decisiones que toma aquí la legislatura puertorriqueña”, lamentó Santiago.

Sin embargo, la junta ha hecho muy poco para detener, y quizás ha exacerbado, la complicidad del Gobierno de Estados Unidos en el desmantelamiento y la devaluación de muchas de las infraestructuras sociales de Puerto Rico.

“Realmente hemos sufrido mucho”

Puerto Rico enfrenta una crisis presupuestaria desde 2006, y uno de los primeros objetivos de los recortes fue el sistema educativo.

Según un informe de investigación de 2020 de la Universidad de California, Berkeley, el 44% de las escuelas de Puerto Rico se han cerrado desde 2007, lo que equivale aproximadamente a 673 escuelas públicas.

Más de la mitad de estos cierres han sido en zonas rurales de Puerto Rico, lo que ha afectado desproporcionalmente a las familias de bajos ingresos, que luchan por encontrar medios efectivos de transporte para que sus hijos asistan a escuelas más alejadas de sus hogares.

Los prolongados tiempos de traslado generalmente afectan los hábitos de estudio y la productividad general de los estudiantes, y las tasas de deserción estudiantil en Puerto Rico se triplicaron entre 2015 y 2020.

Además de la crisis educativa de la isla, un informe de salud pública de la Universidad de Harvard en 2024 identificó que la disminución de profesionales médicos es uno de los problemas principales que impactan la crisis de salud de Puerto Rico.

El informe registró que más de 8.000 médicos "cerraron sus consultorios médicos en Puerto Rico entre 2009 y 2022". También indicó que muchos de ellos abandonaron la isla debido a las malas condiciones laborales y la inmensa burocracia.

FOTO En esta fotografía de archivo del 26 de septiembre de 2017, Jonathan Aponte camina con un bidón de gasolina por la carretera hacia su casa después de que el huracán María impactara en Yabucoa, Puerto Rico (Foto AP/Gerald Herbert).

Otro catalizador importante para un renovado fervor por la independencia fue el sufrimiento abyecto que los puertorriqueños enfrentaron tras los huracanes Irma y María en 2017.

El liderazgo central de Puerto Rico en ese momento anunció una cifra inicial de 64 muertos. Pero en realidad, el número verdadero de víctimas se acercó a las 3.000.

“Durante la última década, hemos sufrido mucho. La actitud despectiva de Estados Unidos, en especial del entonces presidente Donald Trump… eso lastimó a mucha gente aquí. Realmente sufrimos mucho”, recalcó Santiago.

También, la congresista llamó la atención sobre los esfuerzos exitosos de los manifestantes puertorriqueños para exigir y lograr la renuncia del exgobernador Ricardo Rosselló, quien estuvo bajo un intenso escrutinio por los múltiples escándalos de corrupción en los que resultó envuelto y que lo pusieron en riesgo de un juicio político.

"Creo que hubo una especie de confluencia entre el sentimiento de desesperación provocado por los huracanes... y el sentido de empoderamiento que desarrollamos tras el verano de 2019. Y luego está la bancarrota, las políticas de austeridad de la junta fiscal del país... fue como la tormenta perfecta", añadió.

Aplastando la independencia

Al igual que Santiago, el profesor de derecho constitucional puertorriqueño Carlos Gorrín Peralta describe su tierra natal como una mera posesión de Estados Unidos, un proyecto continuo de colonización por el cual Washington debería rendir cuentas ante el derecho internacional.

Peralta destacó a TRT World varios episodios en la historia del pueblo puertorriqueño en los que el gobierno central de EE.UU. intentó suprimir la causa independentista en el ámbito legal, económico y cultural.