Javier Milei, presidente de Argentina, habló sobre el mandatario electo de Estados Unidos, Donald Trump, y dijo que este quiere “copiar el modelo” económico de su gobierno. Milei hizo estas declaraciones poco después de una conversación telefónica en la que Trump lo habría elogiado como su “presidente favorito”. Además, el mandatario argentino tiene planeado viajar a un foro en Florida, donde buscará reunirse con el ganador de la elección presidencial en Estados Unidos.

"Entiendo que es a través de la disminución de impuestos y no de devaluaciones espurias que empobrecen a la población que se logra competitividad”, sostuvo Milei. “En Estados Unidos ya se dieron cuenta y nos están copiando el modelo", agregó.

Luego, afirmó que el multimillonario Elon Musk –a quien Trump escogió para dirigir un nuevo departamento que buscará reducir los costos del gobierno federal– mantiene conversaciones con uno de sus ministros sobre este tema.

Relacionado Musk llega al gobierno de Trump: de donante millonario a “hombre de estado”

"Musk tiene conversaciones con Federico Sturzenegger para ver cómo desregular la economía estadounidense", declaró, refiriéndose a su ministro de Desregulación y Transformación del Estado.

Desde que asumió el cargo hace casi un año, Milei emprendió un fuerte ajuste en los gastos del gobierno, que incluyó la reducción de ministerios al 50%, la paralización de obras públicas, recorte de subsidios y la eliminación, hasta septiembre, de más de 32.000 empleos estatales, según el propio Sturzenegger. De acuerdo a sus recientes declaraciones, el gobierno entrante de Trump querría seguir este modelo de desregulación de la economía.

Milei buscará reunirse con Trump en Florida

El mandatario argentino hizo estos comentarios dos días antes de viajar a Florida para asistir a una cumbre conservadora en Mar-A-Lago, la residencia de Trump en Florida, que se celebrará del jueves al domingo. Allí espera reunirse con el presidente electo y con Musk, propietario de la red social X, confirmó el martes una fuente de presidencia a la agencia de noticias AFP.

Milei ya mantuvo un encuentro con Trump durante la anterior edición del evento, el pasado 24 de febrero en National Harbor, Maryland. En esa reunión, se transmitieron su mutua simpatía y buenos deseos, aunque no fue una reunión formal.