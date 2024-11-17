China expresó su disposición a trabajar con la nueva administración de Estados Unidos para asegurar una "transición suave" en sus relaciones bilaterales, aseguró el presidente Xi Jinping durante su última reunión con Joe Biden antes de que Donald Trump retome la Casa Blanca.

En sus comentarios, Xi señaló que China "se esforzará por una transición suave" en su búsqueda de una relación "estable, saludable y sostenible" con Estados Unidos. Las declaraciones se hicieron durante una reunión en Lima, Perú, donde ambos líderes se sentaron para dialogar tras la finalización de la cumbre de dos días del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en la que ambos participaron.

Este encuentro entre los mandatarios de las dos economías más grandes del mundo se produce en un contexto de creciente incertidumbre política, luego de la victoria electoral de Trump sobre la demócrata Kamala Harris, que ha reavivado los temores de nuevas guerras comerciales y tensiones diplomáticas. Estos temas dominaron la agenda de la cumbre en la capital peruana, donde se discutieron las posibles implicaciones del regreso de Trump al poder.

El regreso de Trump ha generado dudas sobre los avances conseguidos en la relación entre Washington y Pekín, especialmente tras el histórico encuentro entre Xi y Biden en California el año pasado, cuyo propósito fue aliviar las tensiones entre ambos países.

Desde la Casa Blanca, se había señalado que el objetivo principal de la reunión bilateral entre Xi y Biden sería abordar este "delicado período de transición" y asegurarse de que la competencia con China "no se convierta en un conflicto".

Antes de su encuentro privado, Biden y Xi participaron en un "retiro" a puerta cerrada con otros líderes de APEC, incluidos los de países como Canadá, Chile, Singapur, Australia, Malasia y Japón. Rusia estuvo representada por un viceprimer ministro.

Xi también destacó en sus comentarios que China está "lista para trabajar con la nueva administración estadounidense para mantener la comunicación, ampliar la cooperación y gestionar las diferencias".

"Cambio político significativo"

Xi y Biden, quienes se reunieron por tercera vez en total, han advertido por separado en los últimos días sobre las turbulencias que se avecinan en un contexto de incertidumbre global.

El presidente chino reiteró el sábado sus preocupaciones sobre el creciente "proteccionismo" y urgió a los países de APEC a "unirse y cooperar".