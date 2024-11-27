Los vuelos directos entre Türkiye y Chile con Turkish Airlines comenzarán en diciembre y demuestran un gran desarrollo en las relaciones bilaterales y comerciales. Los cuatro vuelos semanales son fruto de una especial simpatía entre sus pueblos que comenzó hace casi 100 años.
A pesar de la distancia geográfica, Chile fue el primer país de América Latina en reconocer a la República de Türkiye, fundada en 1923. Este gesto fue visto en allí como una expresión concreta del valor que la nación chilena da a la independencia nacional y a la amistad entre estos países. Como resultado, en 1926, se firmó un Tratado de Amistad entre ambas naciones, el cual sentó las bases sólidas para impulsar las relaciones bilaterales, que comenzó a rendir frutos desde los '70.
A pesar de que factores como la distancia geográfica y la falta de vuelos directos limitaron las visitas mutuas de empresarios, hoy se ha registrado un aumento en las relaciones comerciales y los contactos. Las empresas han mostrado un creciente interés en los mercados recíprocos, y se han observado desarrollos positivos en este aspecto.
En 2023, Chile exportó bienes y servicios por un total de 216 millones de dólares a Türkiye, según los datos declarados en la plataforma Global Trade Analytics. Es decir, que exportó más a este país que a cualquier otro de Oriente Medio. El cual el principal producto exportado fueron nueces, con 56 millones de dólares.
Actualmente, Chile se encuentra en el puesto 82 entre los principales exportadores a Türkiye, con alrededor de 195 empresas chilenas enviando sus productos y servicios.
Cada año, en mi rol como Directora Comercial de ProChile en Türkiye, una institución pública perteneciente al Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, planificamos diversas actividades en Türkiye para promover los bienes y servicios chilenos.
Tenemos una estrategia a largo plazo basada en la diversificación de exportaciones y mercados de destino y uno de ellos es Türkiye donde queremos aumentar y fortalecer nuestro comercio.
Los 180 productos y servicios de Chile a Türkiye
De los 180 productos y servicios que exporta Chile anualmente a Türkiye, los macrosectores agropecuarios (particularmente frutos secos); pesca y acuicultura (particularmente aceites de pescado) y la industria de metales y productos químicos (particularmente el hierro y el nitrato de potasio) han representado más de la mitad de nuestras exportaciones durante 2023.
Industrias como la forestal y manufacturas también mostraron una variación positiva en los últimos años. Estos sectores no solo son importantes por su calidad, sino también por la innovación y las prácticas sostenibles para seguir creciendo en el ámbito global. Además, existen empresas chilenas que ofrecen servicios de tecnología e innovación para empresas de minería, agricultura, silvicultura, acuicultura y energía limpia. Tienen la experiencia, el conocimiento y un gran potencial para llevar su oferta a los mercados internacionales.
Fortalecer y diversificar: los pilares a futuro
La estrategia comercial para los próximos años se basa en dos pilares: fortalecer y diversificar. Fortalecer la cuota de mercado en productos en los que Chile es reconocido como un proveedor confiable y, al mismo tiempo, diversificar los envíos chilenos hacía Türkiye.
En el primer pilar, se destaca fortalecer sectores como la industria agroalimentaria, donde Chile ya ha ganado una imagen global como proveedor confiable de alimentos saludables, seguros y sostenibles. En este sentido, incrementar nuestra cuota de mercado requiere más actividades de promoción de exportaciones, con un enfoque particular en el origen de los productos y buscando llegar a un mayor número de importadores.
El segundo pilar tiene como objetivo la diversificación: la agricultura tradicional de Chile sigue siendo muy fuerte y tiene un enorme potencial, en el cual seguimos trabajando continuamente.
Los productos tradicionales chilenos, como frutas frescas, frutos secos y productos del mar, mantienen una sólida presencia en los mercados internacionales, y también en Türkiye donde representan una parte clave de nuestra oferta exportadora.
Sin embargo, se observa mucho potencial en otros sectores. Uno de ellos es el servicio de innovación, clave en áreas como la tecnología empresarial, como health-tech, edtech, fintech y aggrotech, donde muchas startups están aprovechando oportunidades.
Estas pequeñas empresas chilenas desarrollan soluciones innovadoras para satisfacer las necesidades de grandes sectores como la agricultura, forestal, apicultura, entre otros, ofreciendo bienes y servicios que responden a los desafíos de estas industrias. Estas innovaciones no solo ayudan a optimizar procesos, sino también a mejorar la competitividad de los grandes gremios empresariales.
Además, Türkiye es fuerte en el sector minero, mientras que Chile tiene una industria minera reconocida. El país sudamericano es uno de los mayores productores de cobre del mundo, donde se han desarrollado durante décadas proveedores mineros con soluciones globales e innovadoras, capaces de ser un socio confiable en esta industria. Con este objetivo, se elaboran informes de inteligencia comercial y planificando actividades comerciales, organizamos misiones comerciales en sectores donde se ven grandes oportunidades.
El futuro de las relaciones
En los últimos años, hemos observado un creciente interés por parte de las empresas turcas en las oportunidades de inversión en el sector agrícola en Chile debido a que se encuentran en estaciones opuestas, comparten condiciones climáticas similares por su geografía, y, por supuesto, Chile posee tierras fértiles. Por otra parte, Chile ofrece grandes oportunidades en el ámbito de las energías renovables, gracias a su ventaja geográfica única, especialmente en cuanto a energía solar y eólica. Su extenso desierto de Atacama, uno de los lugares más soleados del planeta, lo convierte en un sitio ideal para la generación de energía solar.
Así, Chile hoy se posiciona como un socio comercial atractivo, con reconocido prestigio internacional dada la madurez de su comunidad de negocios y su estabilidad política. La invitación es a seguir descubriendo las oportunidades de colaboración que ofrece el país y así continuar con esta hermandad histórica con Türkiye de casi un siglo, que ni el tiempo ni la distancia han logrado separar.