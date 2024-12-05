En un mundo donde la industria de defensa nacional es cada vez más importante, Türkiye ha comenzado a tomar las medidas adecuadas en el momento adecuado. En el orden mundial actual, la dependencia de un país en su industria de defensa puede afectar directamente su poder diplomático, de negociación e influencia.
En los últimos años, Ankara ha destinado fondos a potenciar la educación, la tecnología, el sistema sanitario y, al mismo tiempo, la defensa. Este panorama es muy relevante en un contexto donde tanto las crisis regionales, impulsadas por la agresión israeli en Palestina y Líbano, como las mundiales se extienden, los conflictos se agravan y las amenazas aumentan.
En pocos meses, los vehículos aéreos no tripulados (UAV, por sus siglas en inglés) turcos transformaron radicalmente el panorama de la guerra moderna. Estos UAV desempeñaron un papel fundamental en el conflicto de Nagorno-Karabaj en el año 2020, con una rápida victoria de Azerbaiyán donde en 44 días el ejército liberó de la ocupación armenia a 5 ciudades, 4 pueblos y 286 aldeas. Este éxito no sólo consolidó la reputación de Türkiye como un poderoso actor en la estrategia militar mundial, sino que también, de acuerdo a expertos militares, cambió de la noche a la mañana la dinámica de poder regional y atrajo la atención internacional hacia las capacidades prominentes de defensa de Ankara.
Un líder global
Los UAV turcos han redefinido la guerra moderna, lo que posiciona a Türkiye como líder global en tecnología de defensa. Este avance tecnológico y estratégico, encarnado por empresas como Bayraktar, TUSAŞ, ASELSAN, potencia la industria militar nacional, amplía su influencia geopolítica y fomenta cooperaciones internacionales, como el reciente acuerdo con Chile para la modernización de tanques Leopard 2A4.
Según un informe del Center for a New American Security (CNAS), Türkiye se ha convertido en el mayor proveedor mundial de vehículos aéreos no tripulados (UAV) y de vehículos aéreos de combate no tripulados (UCAV) gracias a sus éxitos recientes y a la constante difusión de la tecnología de UAV en los últimas décadas.
De acuerdo a un estudio elaborado por Molly Campbell, asistente de Investigación del Programa de Defensa del CNAS, los días en que Israel y EE.UU. dominaron el mercado de los aviones no tripulados han quedado atrás con el desarrollo y la aparición de aviones no tripulados militares de bajo coste por parte de China, Türkiye e Irán.
El informe destaca el éxito de los UAV y UCAV turcos en los campos de batalla de Libia, Nagorno-Karabaj y Ucrania ha elevado los nuevos estándares globales .
Un crecimiento de la industria turca de defensa y de aviación
En 2023, según un informe del Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI), el presupuesto en defensa de Türkiye alcanzó los 15.800 millones de dólares, lo que la sitúa como uno de los países con más gasto de defensa a nivel mundial y en el puesto 23 entre los mayores presupuestos de defensa del mundo. En el 2022, los ingresos totales de la industria de defensa y aviación ascendieron a 12.200 millones de dólares.
Además, la industria alcanzó un valor de exportación de 5.500 millones de dólares en el mismo año, un reflejo del crecimiento integral de Türkiye tanto en el sector de la defensa como en el de la aviación civil.
ASELSAN en Chile
En el corazón de este espectacular avance tecnológico y estratégico se encuentra ASELSAN, una joya de la corona de la industria de defensa turca. ASELSAN ha expandido sus operaciones a América Latina con la apertura de una nueva oficina en Santiago, Chile, como parte de su plan estratégico para mejorar la accesibilidad regional y forjar conexiones más sólidas con los actores locales.
ASELSAN, la mayor empresa de electrónica de defensa de Türkiye, destaca en diversas tecnologías, como sistemas de comunicación, radares y guerra electrónica. También desempeña un papel crucial en el sector de la defensa turco, tecnológicamente avanzado y reconocido a nivel mundial.
El 14 de julio de 2023, ASELSAN firmó un contrato con la empresa estatal chilena Fábricas y Maestranzas del Ejército (FAMAE) para la modernización de los tanques Leopard 2A4. Este acuerdo incluye la transferencia de tecnología y conocimientos técnicos, mejorando la capacidad de FAMAE y ampliando la misión operativa de los tanques. La solución personalizada se adapta a las necesidades específicas del ejército chileno, teniendo en cuenta los escenarios geográficos de ese país y el presupuesto asignado. Esto permitirá extender el uso de los tanques Leopard, alineándose a los objetivos estratégicos de defensa.
En una entrevista exclusiva, Aras Ballı, gerente de ASELSAN Latin America, afirma que gracias al liderazgo de esta primera filial en Sudamérica, establecida en Santiago de Chile en 2024, se ha fortalecido significativamente la presencia de la compañía mientras apunta a contribuir al crecimiento global de la empresa en un mercado estratégico.
Sus planes futuros en Chile se centran en consolidar su presencia como actores clave en la industria de defensa nacional, así como en mantener el papel de las fuerzas armadas chilenas como una potencia disuasiva en la región, proporcionando sistemas más modernos y de alta tecnología que garanticen su superioridad y capacidad operativa. Al enfocarse en aumentar la capacidad de las fuerzas armadas de Chile, prestan especial atención a los desafíos y requerimientos geográficos del país. Además, ofrecen soluciones a medida que cumplen los estándares militares internacionales, y están diseñadas para aprovechar al máximo el uso en condiciones geográficas extremas.
"Estamos abiertos a trabajar en conjunto en iniciativas que impulsen la innovación, desarrollo de sistemas estratégicos conjuntos con la participación de los actores locales por el fin del crecimiento del sector defensa nacional”, explica Ballı. "Nuestro enfoque es alinearnos con las necesidades estratégicas del país".
Chile detenta una posición única en América Latina al ser el único país de la región con un tratado de libre comercio con Türkiye, fortaleciendo significativamente los lazos bilaterales en diversos sectores. Esta sólida relación comercial sienta las bases para una mayor colaboración en defensa, evidenciada por recientes asociaciones estratégicas entre las industrias de defensa de ambos países. Los intercambios en este ámbito suelen fomentar vínculos bilaterales duraderos. Por lo tanto, se anticipa que la cooperación en defensa no sólo consolidará la alianza militar, sino que también impulsará la colaboración en otros campos económicos y políticos, de cara a un futuro donde Chile y Türkiye estén cada vez más cerca.