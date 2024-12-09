"Hoy es un día histórico, no lo podemos creer", gritan Maryam, Amer y Mulham en Estambul. Son solo algunos de los miles de ciudadanos sirios que, tanto en su país natal como en la diáspora, celebraron este domingo un evento histórico: la caída del régimen de Bashar Al-Assad.

La alegría y la euforia rebosaban en las calles del histórico barrio de Fatih, a veces llamado “Pequeña Siria”. Allí viven muchos sirios que huyeron de la brutal guerra civil que comenzó en el año 2011 y que ahora sueñan con el momento en que finalmente regresen a sus hogares.

Fue allí donde miles de familias, niños, mujeres y ancianos salieron a las calles con la bandera que utilizan los grupos opositores, entonando alegres cánticos, bailando el Dabke –una danza tradicional de la región– y repartiendo Halawet El Yebn, un dulce típico del país.

“No sé ni por dónde empezar por toda la emoción que sentimos. No hemos dormido en toda la noche”, expresa con mucha emoción una madre que vivía en la capital de Siria, Damasco, hasta que tuvo que huir. Cuenta que estuvo atenta a las noticias durante toda la noche, siguiendo cada paso que dieron las fuerzas opositoras hasta que tomaron el control de su ciudad.

“Nada es para siempre” y “8/12/2024: Assad está fuera”, se leía mientras tanto en las pancartas que levantaban los manifestantes en el corazón de Estambul.

“La alegría es enorme, es una gran victoria” contra un régimen que “ha asesinado y destrozado a todo el pueblo sirio”, exclama un joven de 20 años originario de Idlib, quien salió del país a los ocho años.

Décadas de opresión

Después de años de relativa calma en Siria, la ofensiva relámpago que lanzaron los grupos opositores el pasado 30 de noviembre marcó un punto de inflexión en el conflicto civil. La operación “Amanecer de la Libertad” comenzó con la captura de Alepo, la segunda ciudad más importante del país, y continuó con la toma de las ciudades Homs, Hama, Daraa y As-Suweida. Finalmente, en la madrugada de este domingo llegaron a Damasco, mientras Assad abandonaba el país, cerrando de manera abrupta un capítulo que pocos habían anticipado.

Bashar Al-Assad había llegado al poder en el año 2000, sucediendo a su padre, Hafez Al-Assad, un militar del partido Baaz que comenzó a gobernar tras un golpe de Estado en 1971.

Según informes de la Comisión de Investigación de la ONU sobre Siria, el régimen de Assad ha sido responsable de ejecuciones extrajudiciales, torturas sistemáticas, desapariciones forzadas, represión a la oposición y una larga lista de violaciones de derechos humanos.

Las duras condiciones en el país hicieron que miles de sirios se levantasen contra él en el año 2011, al tiempo que estallaron levantamientos como en otros países árabes como Túnez, Egipto, Libia o Yemen. Desde entonces, la represión se agudizó, según informes de varias organizaciones, entre ellas, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos.