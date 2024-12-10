El régimen de Bashar Al-Assad ha dejado a Siria con una economía devastada, profundamente afectada por la guerra civil que comenzó en 2011. Hoy, la posibilidad de que el país se recupere económicamente parece muy lejana, ya que millones de personas se encuentran en situación de pobreza y la producción sufrió una dura caída.

El Producto Interno Bruto de Siria se redujo más del 85% entre 2011 y 2023, cayendo hasta los 9.000 millones de dólares, y se espera que disminuya otro 1,5% este año.

Desde 2022, el 69% de los sirios, es decir, alrededor de 14,5 millones de personas, vive en situación de pobreza, según el Banco Mundial. Asimismo, una de cada cuatro personas enfrenta pobreza extrema, una situación que se agravó por el terremoto de febrero de 2023.

Declive de producción energética

Las políticas del régimen de Assad desataron una caída significativa en la producción energética, principalmente la de petróleo, que se redujo de 383.000 barriles diarios antes del conflicto a 90.000 en 2022.

Además, según informes, el régimen permitió que el grupo terrorista PKK/YPG ocupara ciertas regiones, renunciando a los recursos de esas zonas.

Siria, que llegó a ser el mayor exportador de petróleo del Mediterráneo Oriental, ahora depende de importaciones para cubrir casi la mitad de su consumo interno. Estas importaciones, en su mayoría provenientes de Irán, casi se duplicaron entre 2020 y 2023.

Declive en la agricultura

La economía siria también resultó gravemente afectada en el sector agrícola. Las tierras cultivadas se redujeron un 25% en comparación con los niveles previos al inicio de la guerra en 2011.

Las exportaciones de Siria cayeron un 89%, ubicándose por debajo de 1.000 millones de dólares, mientras que las importaciones disminuyeron un 81%, alcanzando apenas los 3.200 millones.

El Banco Mundial señaló que los agricultores enfrentan grandes dificultades para acceder a semillas, fertilizantes, combustible y repuestos para maquinaria, lo que afecta gravemente la producción agrícola.