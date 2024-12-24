La derrota del brutal régimen de Bashar Al-Assad en Siria ha puesto la atención sobre su círculo cercano, responsable de reprimir a opositores y disidentes durante décadas, a través de innumerables encarcelamientos políticos, torturas, violaciones y ejecuciones extrajudiciales.

El 8 de diciembre, tras la toma del poder por parte de grupos opositores al régimen, el primer ministro interino, Muhammad Al-Bashir, anunció que los criminales de guerra serían procesados ​​“según las leyes sirias actuales”.

El portavoz del gobierno de transición declaró que es una prioridad para la nueva administración, en cabeza de Ahmad Al-Sharaa, establecer un sistema de justicia imparcial.

“Al responsabilizar a los criminales, buscamos sanar las profundas heridas infligidas a nuestra sociedad y allanar el camino para un futuro más justo y equitativo”, dijo Obaid Arnaut en una entrevista reciente.

Los expertos coinciden en que la justicia y la rendición de cuentas serán indispensables para el futuro de Siria, en un momento en que busca recuperarse de más de medio siglo de gobierno autoritario a manos de la familia Assad.

Pero ¿cómo podrá el nuevo gobierno llevar a los leales a Assad ante la justicia y cómo se desarrollará este proceso?

Preservar las evidencias para lograr justicia

El primer paso hacia las justica es, según los expertos, conservar las evidencias de la brutales atrocidades del régimen, como las fosas comunes y los instrumentos de tortura en las cárceles.

Silvia Carenzi, investigadora asociada del Centro de Oriente Medio y el Norte de África del ISPI, explica a TRT World que las organizaciones de la sociedad civil, en especial las dirigidas por víctimas y supervivientes, han sido vitales para documentar estas violaciones. “La preservación de las pruebas y los testigos será esencial para los esfuerzos de la rendición de cuentas”, señala Carenzi.

Nerma Jelacic, de la Comisión para la Justicia y la Rendición de Cuentas Internacionales, también destacó la importancia de conservar las pruebas.

“Puedo imaginar que la prioridad es estabilizar y asegurar el país mientras se ponen en marcha los planes para un diálogo más amplio”, subraya. “Pero también es clave asegurar que las evidencias que de pronto se hicieron accesibles a lo largo del país sean preservadas y aseguradas para apoyar el proceso de justicia en un futuro cercano”.

El 20 de diciembre, el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU confirmó que su equipo de investigación realizó su primer viaje a Siria desde que en 2011 se abrió una investigación sobre los crímenes de guerra del régimen de Assad.

Durante la visita, descubrió información contundente sobre los centros de detención y fosas comunes del antiguo régimen.

El equipo examinó la prisión de Sednaya y la División de Inteligencia Militar 235, conocida como la División Palestina, donde descubrieron una destrucción significativa de evidencias importantes, incluidos documentos que podrían ayudar a identificar a perpetradores y a proporcionar a las familias información sobre sus seres queridos desaparecidos.

Justicia en Siria, rendición de cuentas a nivel mundial

Para llevar a cabo juicios por crímenes de guerra, Carenzi enfatizó que Siria necesitaría un sistema legal capaz de manejarlos a nivel nacional.

“Hasta ahora, las nuevas autoridades se han esforzado por mantener la disciplina y evitar o frenar episodios de castigo extrajudicial y venganza, emitiendo reiteradas declaraciones en las que instan a los combatientes a abstenerse de tales actos”, añadió Carenzi.

A nivel internacional, la experta sostiene que “la rendición de cuentas podría darse de diferentes maneras” y describe varios mecanismos internacionales que podrían implementarse.

Países como Alemania han procesado a funcionarios sirios bajo el principio de Jurisdicción Universal, que permite que los crímenes graves sean juzgados en cualquier lugar, independientemente de dónde ocurrieron.

Además, este país ha reafirmado su compromiso de exigir responsabilidades a los funcionarios de Assad.