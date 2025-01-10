En 1845, John O’Sullivan, un periodista estadounidense conservador, acuñó el término “destino manifiesto” para definir la gran visión de EE.UU. de “extenderse y poseer todo el continente que la Providencia nos ha dado”.

Un año después de que O’Sullivan reclamara todo el continente norteamericano, el entonces presidente James Polk, demócrata y gran defensor del concepto expansionista, emprendió la guerra contra el vecino México para ampliar el territorio estadounidense hasta el Océano Pacifico.

La guerra de Polk, que el legendario general estadounidense Ulysses S. Grant denunció como la “más injusta de la historia”, ayudó a Estados Unidos a reclamar el 55% de los estados de habla hispana, incluidas áreas correspondientes a las actuales California, Nebraska, Nuevo México y otros estados.

Casi dos siglos después de que O’Sullivan justificara la expansión del gobierno “democrático” en todo el continente, el presidente electo Donald Trump parece haber invocado la misma doctrina para diseñar su propia agenda imperialista: apoderarse de Canadá, tomar el control de Groenlandia y el canal de Panamá, y rebautizar el Golfo de México como Golfo de Estados Unidos.

“A muchas personas en Canadá les encanta ser el estado número 51”, declaró Trump en una publicación en redes sociales, lo que provocó una dura reprimenda del primer ministro Justin Trudeau, quien renunció esta semana.

“Si bien el “destino manifiesto” (en una forma moderna) ha permanecido desde entonces como un supuesto implícito de los líderes estadounidenses , Donald Trump lo encarna como una ‘manifestación’ moderna mejor que cualquier presidente desde Teddy Roosevelt hace más de cien años atrás”, explica William Earl Weeks, profesor de historia en la Universidad Estatal de San Diego y autor de varios libros, incluido Construyendo el imperio colonial: la expansión estadounidense desde la revolución hasta la guerra civil.

“Trump parece comprender intuitivamente que ‘hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande’ exige que la nación regrese a sus raíces expansionistas, tanto por razones estratégicas como ideológicas”, señala Weeks a TRT World.

Hacia el destino manifiesto

Según Weeks, el destino manifiesto concibe a Estados Unidos como “una nación ordenada por Dios” con una misión divina universal para traer libertad y un gobierno representativo, no sólo al hemisferio occidental sino al mundo entero.

Adam Dahl, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Massachusetts, coincide con esa lectura.

“La idea del destino manifiesto es bastante compleja y tiene muchas partes móviles. El núcleo de la idea es que Estados Unidos tiene un derecho divino a expandirse a través del continente norteamericano desde el Atlántico hasta el Pacífico”, dice Dahl a TRT World.

Dahl también señala el racismo inherente a esta ideología, que consideraba a las poblaciones indígenas como “menos civilizadas y necesitadas de la guía de una población superior”, lo que provocó una asombrosa pérdida de vidas de nativos americanos y un gran desplazamiento durante su marcha del este al oeste.

A fines del siglo XVIII, después de que las 13 colonias estadounidenses originales se independizaran del dominio británico mediante una serie de batallas, el nuevo estado se embarcó en busca de expansión y llegó a un acuerdo con Francia para comprar Luisiana, lo que duplicó el tamaño del país en 1803.

Por cierto, esta compra de Luisiana inspiró a Trump para su proyecto de Groenlandia.

Todo esto, junto con el progreso tecnológico y económico que la nueva nación logró rápidamente, aumentó la confianza política de muchos estadounidenses quienes, según Weeks, sintieron que "su supuesto destino divino se había hecho evidente o 'manifiesto'".

"El presunto destino se convirtió en un destino probado en la década de 1840”, agrega el experto, “cuando se utilizó por primera vez el término".

Posteriormente, la misma justificación se empleó en nombre de la defensa de la democracia para las intervenciones estadounidenses en el extranjero: desde la Alemania nazi hasta la Unión Soviética. Si bien EE.UU. salió victorioso en ambas guerras mundiales y en la Guerra Fría, sus interferencias e invasiones no se han detenido.

“Más recientemente, se vieron indicios del destino manifiesto en la invasión de Iraq en 2003. Luego de que no se encontraran las anunciadas armas de destrucción masiva, se cambió la justificación de la guerra: buscar que el pueblo iraquí tuviera democracia a través de elecciones libres”, añadió Dahl, autor del libro Imperio del pueblo: el colonialismo de asentamiento y los fundamentos del pensamiento democrático moderno.

“La idea del destino manifiesto está arraigada en la política exterior de Estados Unidos. Sienta las bases de esta noción de Estados Unidos como líder del ‘mundo libre’”, dice Dahl, señalando el argumento del expresidente Woodrow Wilson para participar en la Primera Guerra Mundial: hacer del mundo un lugar “seguro para la democracia”.