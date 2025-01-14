Un grupo de republicanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, y aliados del presidente electo Donald Trump, presentó un proyecto de ley este lunes que autorizaría al próximo mandatario a empezar posibles negociaciones con Dinamarca para adquirir Groenlandia.

Bajo el nombre “Hacer Groenlandia Grande de Nuevo”, la propuesta fue presentada por el congresista Andy Ogles. "El Congreso autoriza aquí al presidente, a partir de las 12:01 p.m., hora del este, del 20 de enero de 2025, a buscar empezar negociaciones con el Reino de Dinamarca para asegurar la adquisición de Groenlandia por parte de Estados Unidos", se lee en el proyecto de ley.

El texto también estipula que cualquier acuerdo alcanzado entre Estados Unidos y Dinamarca “relativo a la adquisición de Groenlandia” debe presentarse a los comités correspondientes en el Congreso en un plazo no mayor a cinco días calendario.

Trump ha declarado en varias ocasiones que tiene la intención de adquirir Groenlandia y apenas la semana pasada señaló que no descartaría el uso de la fuerza militar para tomar el control de ese territorio y del canal de Panamá: “No, no puedo asegurarlo en ninguno de los dos casos, pero puedo decir esto: los necesitamos para la seguridad económica”. “No me voy a comprometer” a no usar la fuerza militar, insistió.

Groenlandia: cooperación sin venta

Durante siglos, Groenlandia ha estado bajo el control de Dinamarca: antes como colonia y ahora como territorio semisoberano bajo el reino danés. Está sujeta a la constitución de ese país, lo que significa que cualquier cambio en su estatus legal requeriría una enmienda constitucional.

En esa línea, el primer ministro Mute Egede, ha señalado que la isla no está en venta y es decisión de su pueblo definir su futuro. "Groenlandia no es simplemente un recurso estratégico; somos una nación con voz propia", subrayó el mandatario que ha impulsado la independencia del territorio.