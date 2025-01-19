TikTok ha informado a los usuarios en los Estados Unidos que, debido a la entrada en vigor de una ley que prohíbe la aplicación, no podrán utilizarla "por ahora".

"Lo sentimos, TikTok no está disponible en este momento. Una ley que prohíbe TikTok ha sido promulgada en EE. UU. Lamentablemente, eso significa que no puedes usar TikTok por ahora", explicaba el mensaje de la aplicación.

"Tenemos la suerte de que el presidente Trump ha indicado que trabajará con nosotros en una solución para restablecer TikTok una vez que asuma el cargo. ¡Por favor, mantente atento!", añadía el mensaje.

Los usuarios aún pueden acceder a sus cuentas para descargar sus datos, aunque la aplicación ya no está disponible en la App Store ni en Google Play Store.

La compañía anunció horas antes que sus servicios quedarían "temporalmente no disponibles".

"Lamentamos que una ley estadounidense que prohíbe TikTok entre en vigor el 19 de enero y nos obligue a dejar nuestros servicios temporalmente no disponibles", dijo la popular aplicación para compartir vídeos en un mensaje a todos los usuarios.

"Estamos trabajando para restablecer nuestro servicio en los EE. UU. lo antes posible y agradecemos su apoyo. Estén atentos".