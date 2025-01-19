MUNDO
3 MIN DE LECTURA
TikTok deja de funcionar en EE.UU. y retiran su aplicación de tiendas
La aplicación de redes sociales dice en un mensaje a los usuarios que intentan acceder a la aplicación que se ha promulgado la ley que prohíbe TikTok en Estados Unidos.
"Tenemos la suerte de que el presidente Trump haya indicado que trabajará con nosotros para encontrar una solución para restablecer TikTok una vez que asuma el cargo. Estén atentos", dice TikTok. / Foto: Archivo AA / Others
19 de enero de 2025

TikTok ha informado a los usuarios en los Estados Unidos que, debido a la entrada en vigor de una ley que prohíbe la aplicación, no podrán utilizarla "por ahora".

"Lo sentimos, TikTok no está disponible en este momento. Una ley que prohíbe TikTok ha sido promulgada en EE. UU. Lamentablemente, eso significa que no puedes usar TikTok por ahora", explicaba el mensaje de la aplicación.

"Tenemos la suerte de que el presidente Trump ha indicado que trabajará con nosotros en una solución para restablecer TikTok una vez que asuma el cargo. ¡Por favor, mantente atento!", añadía el mensaje.

Los usuarios aún pueden acceder a sus cuentas para descargar sus datos, aunque la aplicación ya no está disponible en la App Store ni en Google Play Store.

La compañía anunció horas antes que sus servicios quedarían "temporalmente no disponibles".

"Lamentamos que una ley estadounidense que prohíbe TikTok entre en vigor el 19 de enero y nos obligue a dejar nuestros servicios temporalmente no disponibles", dijo la popular aplicación para compartir vídeos en un mensaje a todos los usuarios.

"Estamos trabajando para restablecer nuestro servicio en los EE. UU. lo antes posible y agradecemos su apoyo. Estén atentos".

Recomendados

Propiedad estadounidense

La Corte Suprema de Estados Unidos respaldó este viernes una ley que prohíbe TikTok en el país a menos que su empresa matriz, ByteDance, con sede en China, venda la aplicación.

El tribunal dictaminó que el ultimátum de desinversión o prohibición no viola los derechos de la empresa consagrados en la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

La Casa Blanca señaló que la aplicación debería continuar operando en Estados Unidos, pero bajo propiedad estadounidense, para abordar preocupaciones de seguridad nacional.

Donald Trump, presidente electo y quien ha mostrado simpatía hacia TikTok, regresará a la Casa Blanca el lunes para comenzar su segundo mandato, un día después de que venza el plazo para que ByteDance venda la plataforma.

El presidente electo Donald Trump, que ha mostrado simpatía por TikTok, regresará a la Casa Blanca el lunes para comenzar su segundo mandato, un día después de la fecha límite para que TikTok se desinvirtiera.

Trump instó al máximo tribunal a retrasar la implementación de la medida para dar espacio a negociaciones. Por su parte, se espera que el CEO de TikTok, Shou Zi Chew, asista a la ceremonia de inauguración presidencial.

FUENTE:TRT Español
