TikTok restableció sus servicios en Estados Unidos este domingo después de que sufriera una breve suspensión el día anterior, cuando entró en vigor una ley que prohibía la popular aplicación por motivos de seguridad nacional.

La plataforma le atribuyó al presidente electo Donald Trump, quien asume el poder este lunes, el haber logrado que la medida se revirtiera y que el servicio se reactivara este domingo. Sin embargo, la administración saliente del presidente Joe Biden había dicho previamente que no aplicaría ninguna prohibición contra TikTok.

La popular aplicación de videos había dejado de funcionar en EE.UU. la noche del sábado, debido a que se acercaba el plazo para que la empresa china ByteDance, que es propietaria de la plataforma, vendiera su filial estadounidense.

Más temprano este domingo, mientras millones de usuarios descontentos se encontraron bloqueados y fuera de la aplicación, Trump prometió emitir una orden ejecutiva para retrasar la prohibición contra TikTok y dar tiempo para "llegar a un acuerdo".

Además, el presidente electo hizo un llamado a través de su plataforma Truth Social para que Estados Unidos participe en la propiedad parcial de TikTok.

Trump expresó su deseo de que "Estados Unidos tenga una participación del 50% en una empresa conjunta". También argumentó que el valor de la aplicación podría aumentar hasta "cientos de miles de millones de dólares, tal vez billones".

"Al hacer esto, salvamos a TikTok, lo mantenemos en buenas manos", escribió Trump, quien previamente había respaldado la prohibición de la red social, y, durante su primer mandato, había tomado medidas en esa dirección.

En una declaración, publicada en X tras los comentarios de Trump, TikTok anunció que estaba “en proceso de restaurar el servicio."

"Le agradecemos al presidente Trump por suministrar la claridad y la seguridad necesarias a nuestros proveedores de servicios, asegurándoles que no enfrentarán sanciones por ofrecer TikTok a más de 170 millones de estadounidenses", añadió la plataforma.

TikTok, que volvió a estar en línea en EE.UU. el domingo por la tarde, no se refirió a la propuesta de Trump para que el gobierno estadounidense tenga una propiedad parcial de la aplicación.

¿A prueba de presidentes?

La ley permite un plazo de 90 días en la prohibición si la Casa Blanca puede demostrar avances hacia un acuerdo viable. Sin embargo, hasta el momento, ByteDance ha rechazado de plano cualquier venta.