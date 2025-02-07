El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que impone sanciones a la Corte Penal Internacional (CPI), argumentando que el tribunal realizó investigaciones "infundadas" contra Estados Unidos y su aliado Israel.

La orden de Trump afirma que la CPI "abusó de su poder" al emitir una orden de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, quien se reunió con el presidente estadounidense este martes.

Asimismo, el documento señala que el tribunal con sede en La Haya realizó "acciones ilegítimas e infundadas dirigidas contra Estados Unidos y nuestro aliado cercano Israel", en referencia a las investigaciones sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por militares estadounidenses en Afganistán y por tropas israelíes en Gaza.

En este contexto, el presidente de EE.UU. ordenó congelar activos y prohibir los viajes de funcionarios y empleados de la CPI, así como de sus familiares y de cualquier persona considerada colaboradora en las investigaciones del tribunal.

Estas sanciones representan una muestra de apoyo a Netanyahu tras su visita a la Casa Blanca. Durante su reunión con el primer ministro israelí, Trump presentó un plan para que Estados Unidos ocupe y "tome el poder" de Gaza, y realice una limpieza étnica de palestinos, desplazándolos a otros países de Oriente Medio.

"Esta es una forma de demostrar nuevamente que la administración de Trump es un aliado cercano del primer ministro israelí y de Israel en general", afirmó Craig Boswell, corresponsal de TRT World en Washington DC.

"La firma de esta orden ejecutiva se produce mientras Netanyahu permanece en Washington y ha extendido ahora su visita hasta el fin de semana", agregó Boswell.

El mes pasado, la Cámara de Representantes estadounidense aprobó un proyecto de ley para sancionar a la CPI. Sin embargo, los demócratas del Senado lo bloquearon, alegando que la medida podría resultar contraproducente para aliados y empresas estadounidenses.