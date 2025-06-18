¿Está sobre la mesa que Estados Unidos se una a los ataques de Israel contra Irán? El presidente Donald Trump ha dado señales de estar dispuesto a una intervención militar de su país en el conflicto que sostienen Tel Aviv y Teherán, según confirmó a TRT World un alto funcionario del Departamento de Estado.

Bajo la condición de anonimato, la fuente reveló este martes que un ataque de Washington contra las “instalaciones nucleares” de Irán es una opción que se está evaluando. “Se está considerando”, aseguró. Aunque, luego recordó que “en última instancia, esa decisión no nos corresponde a nosotros. La Casa Blanca tiene la última palabra”.

A ese escenario se suma un aumento en el tono de las publicaciones que hizo Trump ese mismo día en redes sociales. Algo que dispara las tensiones ya de por sí delicadas en Oriente Medio. “Sabemos exactamente dónde el llamado ‘Líder Supremo’ se esconde… Es un blanco fácil, pero está a salvo allí. No vamos a eliminarlo (¡matarlo!), al menos por ahora”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

Luego sostuvo: “Nuestra paciencia se está agotando”, aunque también mencionó que no quiere que “se lancen misiles contra civiles ni contra soldados estadounidenses”. También, el mandatario afirmó que Washington tiene “el control total y absoluto del espacio aéreo sobre Irán”.

Y en un tercer mensaje escribió simplemente dos palabras: “RENDICIÓN INCONDICIONAL”.

En paralelo, la portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, emitió una fuerte advertencia de viaje para Oriente Medio: pidió a los ciudadanos estadounidenses evitar visitar tanto Israel como Irán, en un tono cargado de la inminencia de lo que podría suceder.

Pero no son sólo las declaraciones y advertencias verbales: el Pentágono desplegará aviones de combate adicionales en Oriente Medio, de acuerdo a reportes. En declaraciones a Fox News este martes, un funcionario de EE.UU. afirmó que, además de los nuevos cazas, el Pentágono extenderá el despliegue de aviones F-16, F-22 y F-35 que ya se encuentran en la región.

El lunes, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, confirmó que Washington había enviado activos militares adicionales en Oriente Medio, una medida que él y otros altos funcionarios del gobierno han calificado como de carácter “defensivo”, en medio de las especulaciones ante la posible participación militar de EE.UU.

Y este miércoles medios informaron que se han desplegado, adicionalmente, más de 30 aviones cisterna de reabastecimiento en vuelo en la región. De acuerdo a los informes, el posible objetivo sería apoyar las operaciones aéreas de Israel en sus ataques contra Irán, según fuentes citadas por la prensa.

Estos aviones cisterna podrían utilizarse para extender el alcance y el tiempo de vuelo de los cazas israelíes que llevan a cabo misiones sobre Irán, según CNN. “Sin esta capacidad, los aviones de combate de Israel tienen un tiempo limitado para permanecer sobre Irán”, informó Brad Lendon, de CNN.

Tel Aviv impulsa una intervención de EE.UU., dicen medios israelíes





Dentro de Israel, hay una expectativa creciente por la participación de Washington en los ataques contra Irán, de acuerdo a lo que ha reportado la prensa de ese país.

Un alto funcionario israelí, que no fue identificado, dijo que las evaluaciones en Tel Aviv indican que se espera que el presidente Trump apruebe la participación de fuerzas estadounidenses en los ataques contra Teherán, reportó la emisora pública israelí KAN.

"Trump querrá ser recordado como alguien que tomó acción, no como alguien que se quedó al margen", afirmó el funcionario. Y agregó que "sin Estados Unidos, solo podemos causar daños limitados a la instalación nuclear de Fordow".

Esta instalación es uno de los sitios más fortificados y estratégicos del programa nuclear de Irán, y se encuentra en la lista de objetivos del ejército de Israel, de acuerdo a funcionarios citados por el Canal 13 israelí. Las fuentes agregaron que, si bien Tel Aviv decidirá cuándo atacar Fordow, la eficacia de la acción militar será menor si EE.UU. no participa.

La instalación nuclear de Fordow se encuentra a 90 metros bajo una montaña. Y solo una bomba en el mundo puede penetrar esa profundidad: la GBU-57, un arma de 13.600 kilos que solo posee Washington y se conoce como “rompebúnkeres”.

Esta ojiva antibúnker de 13 toneladas y 6,6 metros de largo, que Israel no tiene, es capaz de hundirse a decenas de metros bajo la superficie antes de explotar. A diferencia de muchos misiles o bombas que detonan su carga al impactar, estos “rompebúnkeres” buscan primero enterrarse en el suelo y solo explotan cuando alcanzan la instalación subterránea.

Ante este escenario, el diario Israel Hayom subrayó la importancia para Israel de la participación estadounidense, señalando que “Israel ya ha atacado la mayoría de las instalaciones nucleares iraníes, excepto la más crítica: Fordow”.

El Canal 13 también destacó en su reporte que los recientes cambios en la postura de Trump podrían indicar su intención de unirse a los ataques contra sitios nucleares en Irán.

Y, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó en este contexto: “La amenaza que enfrentamos ahora es Irán. O ellos o nosotros”. Además, añadió: “Vamos a ver un Oriente Medio diferente, una realidad que no hemos visto hasta ahora”.

Rusia advierte sobre una posible “catástrofe nuclear”





Rusia alertó este martes que los ataques israelíes a instalaciones nucleares en Irán están empujando al mundo hacia una “catástrofe nuclear”.