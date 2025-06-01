Hamás ha respondido favorablemente a la última propuesta de alto el fuego presentada por Estados Unidos, pero condiciona su aceptación a un cese permanente de las hostilidades y a la retirada total de Israel de Gaza. Esto ocurre en medio de nuevas masacres y crímenes que agravan la crisis humanitaria en el enclave.
Según una fuente cercana a las negociaciones, Hamás entregó a los mediadores una respuesta formal por escrito, en la que acepta avanzar con la propuesta del enviado estadounidense Steve Witkoff, pero enfatiza la necesidad de un alto el fuego duradero y la retirada total de las fuerzas israelíes.
La respuesta fue transmitida a través de los mediadores Egipto y Qatar, y refleja el resultado de una ronda de consultas internas dentro del grupo palestino, con el objetivo de aliviar el sufrimiento de la población civil, según afirman.
El acuerdo
Aunque Hamás no ha dado detalles adicionales sobre el contenido del acuerdo, medios israelíes y estadounidenses, así como fuentes palestinas cercanas al movimiento, informaron que contempla un intercambio de prisioneros: 10 rehenes israelíes serían liberados a cambio de 125 prisioneros palestinos condenados a cadena perpetua, 1.111 detenidos de Gaza capturados tras el 7 de octubre de 2023, y 180 cadáveres palestinos.
Las liberaciones se realizarían de forma simultánea y en dos fases: la primera el día uno del acuerdo, y la segunda el séptimo día, sin ceremonias públicas.
Además, la propuesta estipula la entrada inmediata de ayuda humanitaria a Gaza tras su aprobación, bajo la distribución de la ONU y la Media Luna Roja, con la garantía de mantener el alto el fuego durante todo el periodo de implementación y posibles extensiones.
También incluye un redespliegue progresivo de las fuerzas israelíes dentro de Gaza, comenzando desde el norte del enclave y el corredor de Netzarim, hasta el sur, una vez completadas las fases de intercambio.
Reacciones encontradas
Aunque Hamás estaría dispuesto a liberar a 10 rehenes israelíes y entregar los cuerpos de otros 18 a cambio de prisioneros palestinos, no ha confirmado oficialmente la aceptación total del plan.
La autoridad de radiodifusión israelí KAN informó, citando fuentes gubernamentales, que Hamás busca “modificaciones” a la propuesta de Washington.
Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que acepta el borrador propuesto por el enviado estadounidense como base para un cese del fuego y un intercambio de prisioneros.
En respuesta, Steve Witkoff calificó la postura de Hamás como “totalmente inaceptable”. En redes sociales, escribió que “solo nos hace retroceder” y urgió al grupo a aceptar la propuesta marco para iniciar conversaciones indirectas de buena fe la próxima semana.
Witkoff señaló que esta es “la única manera de cerrar un acuerdo de alto el fuego de 60 días en los próximos días, en el que la mitad de los rehenes vivos y la mitad de los fallecidos regresen con sus familias, y se mantengan negociaciones para un alto el fuego permanente”.
Nueva masacre en punto de distribución de ayuda humanitaria
Mientras siguen las negociaciones, Israel perpetró una nueva masacre en el sur de Gaza. Al menos 30 palestinos murieron y más de 150 resultaron heridos cuando las fuerzas israelíes abrieron fuego contra civiles que esperaban ayuda humanitaria en Al-Mawasi, al oeste de Rafah, según fuentes médicas.
El ataque ocurrió en un punto de distribución gestionado por la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), una organización respaldada por Estados Unidos. Según la agencia palestina WAFA, Israel utilizó munición real desde vehículos terrestres y drones armados para dispersar violentamente a la multitud.
Estas muertes se suman a las 39 registradas en incidentes similares en menos de una semana cerca de centros de ayuda, con más de 220 personas heridas, según un recuento de Anadolu basado en fuentes palestinas.
Desde el inicio de la ofensiva israelí en octubre de 2023, cerca de 54.400 palestinos han muerto, en su mayoría mujeres y niños. Organismos humanitarios advierten sobre el riesgo de hambruna generalizada en Gaza, donde el acceso a alimentos, agua y medicinas sigue siendo extremadamente limitado.
En noviembre de 2024, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra Benjamin Netanyahu y su exministro de Defensa Yoav Gallant por crímenes de guerra y lesa humanidad en Gaza. Israel también enfrenta un proceso por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia por sus acciones contra la población civil palestina.