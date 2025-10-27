TÜRKİYE
Presidente Erdogan da la bienvenida al primer ministro británico Keir Starmer en Ankara
El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, y el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, abordarán las relaciones bilaterales, los desarrollos regionales y globales, y la adquisición de aviones Eurofighter Typhoon por parte de Ankara.
El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, recibió al primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer. / AA
27 de octubre de 2025

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, recibió al primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, a su llegada al Complejo Presidencial en Ankara.

Erdogan y Starmer se estrecharon la mano y posaron ante la prensa en las escaleras del complejo presidencial, frente a las banderas turca y británica, este lunes.

Starmer estuvo acompañado por el secretario de Defensa británico, John Healey, y el mariscal jefe del Aire Harv Smyth.

Tras la bienvenida, ambos líderes participaron en una cena de trabajo entre las delegaciones, tras la cual asistirán a la ceremonia de firma de acuerdos y ofrecerán una conferencia de prensa conjunta.

En la ceremonia también estuvieron presentes el ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan; el ministro de Defensa, Yasar Guler; el secretario general de la Presidencia, Hakki Susmaz; el embajador de Türkiye en Londres, Osman Koray Ertas; el director de Comunicaciones de Türkiye, Burhanettin Duran; y el asesor principal del presidente en política exterior y seguridad, Akif Cagatay Kilic.

Durante su visita, se espera que Starmer informe a Erdogan sobre los últimos avances en las negociaciones entre Türkiye y el Reino Unido para la adquisición de aviones Eurofighter Typhoon, un tema central en la agenda bilateral.

Además, los líderes abordarán las relaciones bilaterales, los desarrollos regionales y globales actuales, según escribió Duran en la plataforma turca NSosyal.

Antes de su reunión con Erdogan, Starmer visitó la Industria Aeroespacial Turca (TUSAS) y recibió un informe sobre el avión de combate producido localmente en Türkiye, KAAN, según un comunicado del Ministerio de Defensa turco.

