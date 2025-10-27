El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, recibió al primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, a su llegada al Complejo Presidencial en Ankara.

Erdogan y Starmer se estrecharon la mano y posaron ante la prensa en las escaleras del complejo presidencial, frente a las banderas turca y británica, este lunes.

Starmer estuvo acompañado por el secretario de Defensa británico, John Healey, y el mariscal jefe del Aire Harv Smyth.

Tras la bienvenida, ambos líderes participaron en una cena de trabajo entre las delegaciones, tras la cual asistirán a la ceremonia de firma de acuerdos y ofrecerán una conferencia de prensa conjunta.

En la ceremonia también estuvieron presentes el ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan; el ministro de Defensa, Yasar Guler; el secretario general de la Presidencia, Hakki Susmaz; el embajador de Türkiye en Londres, Osman Koray Ertas; el director de Comunicaciones de Türkiye, Burhanettin Duran; y el asesor principal del presidente en política exterior y seguridad, Akif Cagatay Kilic.