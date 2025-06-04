En un nuevo episodio de agresión a Siria, Israel lanzó este martes un ataque de artillería contra la provincia de Daraa, en el sur del país, según el Ministerio de Relaciones Exteriores sirio, citado por la agencia de noticias estatal SANA. Al condenar el ataque, la entidad señaló que este causó "importantes pérdidas humanas y materiales".

La ofensiva tuvo como objetivo varios puntos en la zona de Yarmouk, Daraa: Tal Al-Shaar, Tal Al-Mal y el 175º Regimiento, de acuerdo a SANA. La agencia no dio mayor detalle sobre las víctimas, pero describió los daños como extensos.

El ataque se produjo después de que el ejército israelí afirmara que se habían lanzado dos proyectiles desde Siria hacia los Altos del Golán, ocupados por Tel Aviv desde 1967. Sin embargo, el Ministerio de Relaciones Exteriores sirio describió esta versión como "no verificada".

“Hasta el momento no se ha podido verificar la veracidad de las noticias difundidas sobre un bombardeo en dirección al lado israelí”, dijo la entidad, subrayando además que “hay partes que buscan desestabilizar la región para servir a sus propios intereses”.

Por su parte, el Canal 13 de Israel reportó que se activaron las sirenas antiaéreas en los Altos del Golán ocupados tras el presunto disparo de proyectiles, aunque no se registraron víctimas ni daños. Así mismo, la emisora pública israelí KAN señaló que los cohetes impactaron en zonas abiertas y que “su origen seguía siendo desconocido”.

Pese a esta falta de certezas, el Ejército de Israel responsabilizó directamente al Gobierno de Siria y dijo que “asumirá las consecuencias mientras continúen las actividades hostiles desde su territorio. Tomaremos medidas contra cualquier amenaza dirigida al estado de Israel”.

Violación de la soberanía



Al condenar el ataque israelí, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Siria advirtió que "esta escalada representa una flagrante violación de la soberanía siria y agrava la tensión en la región, en un momento en que más necesitamos calma y soluciones pacíficas". En ese sentido, hizo un llamado a la comunidad internacional a "asumir su responsabilidad para detener estas agresiones y apoyar los esfuerzos encaminados a restablecer la seguridad y la estabilidad en Siria y en la región".

Asimismo, aseguró que "Siria no ha constituido ni constituirá una amenaza para ninguna parte en la región". Consideró que "la máxima prioridad en el sur de Siria es imponer la autoridad del Estado y poner fin a la presencia de armas fuera del marco de las instituciones oficiales, lo que garantiza seguridad y estabilidad para todos los ciudadanos".

Aumento de los ataques israelíes



Desde la caída del régimen de Bashar Al-Assad a finales de 2024, Israel ha intensificado significativamente sus ataques sobre territorio sirio, con bombardeos frecuentes contra instalaciones militares, vehículos y depósitos de municiones. Estas ofensivas no solo han provocado daños materiales, sino también víctimas civiles.

El pasado viernes, un civil murió y otros tres resultaron heridos en ataques israelíes contra tres zonas de las provincias de Latakia y Tartús, según reportes de la agencia oficial SANA. Además, otro bombardeo impactó las afueras del puerto de Tartús, causando importantes daños materiales.

Además, aprovechando la caída de Assad en diciembre pasado, las fuerzas israelíes se hicieron con el control de la llamada zona de amortiguación en los Altos del Golán ocupados, y declararon anulado el Acuerdo de Separación de 1974 entre ambas partes, lo que marcó una nueva escalada en la prolongada ocupación.