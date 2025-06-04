En un nuevo episodio de agresión a Siria, Israel lanzó este martes un ataque de artillería contra la provincia de Daraa, en el sur del país, según el Ministerio de Relaciones Exteriores sirio, citado por la agencia de noticias estatal SANA. Al condenar el ataque, la entidad señaló que este causó "importantes pérdidas humanas y materiales".
La ofensiva tuvo como objetivo varios puntos en la zona de Yarmouk, Daraa: Tal Al-Shaar, Tal Al-Mal y el 175º Regimiento, de acuerdo a SANA. La agencia no dio mayor detalle sobre las víctimas, pero describió los daños como extensos.
El ataque se produjo después de que el ejército israelí afirmara que se habían lanzado dos proyectiles desde Siria hacia los Altos del Golán, ocupados por Tel Aviv desde 1967. Sin embargo, el Ministerio de Relaciones Exteriores sirio describió esta versión como "no verificada".
“Hasta el momento no se ha podido verificar la veracidad de las noticias difundidas sobre un bombardeo en dirección al lado israelí”, dijo la entidad, subrayando además que “hay partes que buscan desestabilizar la región para servir a sus propios intereses”.
Por su parte, el Canal 13 de Israel reportó que se activaron las sirenas antiaéreas en los Altos del Golán ocupados tras el presunto disparo de proyectiles, aunque no se registraron víctimas ni daños. Así mismo, la emisora pública israelí KAN señaló que los cohetes impactaron en zonas abiertas y que “su origen seguía siendo desconocido”.
Pese a esta falta de certezas, el Ejército de Israel responsabilizó directamente al Gobierno de Siria y dijo que “asumirá las consecuencias mientras continúen las actividades hostiles desde su territorio. Tomaremos medidas contra cualquier amenaza dirigida al estado de Israel”.
Violación de la soberanía
Al condenar el ataque israelí, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Siria advirtió que "esta escalada representa una flagrante violación de la soberanía siria y agrava la tensión en la región, en un momento en que más necesitamos calma y soluciones pacíficas". En ese sentido, hizo un llamado a la comunidad internacional a "asumir su responsabilidad para detener estas agresiones y apoyar los esfuerzos encaminados a restablecer la seguridad y la estabilidad en Siria y en la región".
Asimismo, aseguró que "Siria no ha constituido ni constituirá una amenaza para ninguna parte en la región". Consideró que "la máxima prioridad en el sur de Siria es imponer la autoridad del Estado y poner fin a la presencia de armas fuera del marco de las instituciones oficiales, lo que garantiza seguridad y estabilidad para todos los ciudadanos".
Aumento de los ataques israelíes
Desde la caída del régimen de Bashar Al-Assad a finales de 2024, Israel ha intensificado significativamente sus ataques sobre territorio sirio, con bombardeos frecuentes contra instalaciones militares, vehículos y depósitos de municiones. Estas ofensivas no solo han provocado daños materiales, sino también víctimas civiles.
El pasado viernes, un civil murió y otros tres resultaron heridos en ataques israelíes contra tres zonas de las provincias de Latakia y Tartús, según reportes de la agencia oficial SANA. Además, otro bombardeo impactó las afueras del puerto de Tartús, causando importantes daños materiales.
Además, aprovechando la caída de Assad en diciembre pasado, las fuerzas israelíes se hicieron con el control de la llamada zona de amortiguación en los Altos del Golán ocupados, y declararon anulado el Acuerdo de Separación de 1974 entre ambas partes, lo que marcó una nueva escalada en la prolongada ocupación.
Ayuda en la reconstrucción de Siria
Siria, bajo el mando del Partido Baaz desde 1963, atraviesa un momento de transición histórica. La huida de Assad marcó el fin de un régimen de más de seis décadas y abrió paso a un nuevo capítulo para un país devastado por 13 años de guerra.
Ahora, con el liderazgo de Al-Sharaa, presidente del gobierno de transición, el país se encuentra en pleno proceso de reconstrucción institucional y económica. La red eléctrica sigue siendo inestable y los recursos financieros, escasos. En este contexto, Qatar y Arabia Saudí proporcionarán un apoyo conjunto a Siria.
Este martes, Doha acogió una reunión de alto nivel entre el primer ministro qatarí, jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, y una delegación siria encabezada por el ministro de Relaciones Exteriores, Asaad Al-Shaibani.
En la declaración conjunta, ambas partes anunciaron un paquete de asistencia que incluye el restablecimiento del suministro eléctrico, el pago de la deuda siria con el Banco Mundial y el financiamiento de los salarios del sector público durante los próximos tres meses. Las conversaciones también abordaron la ampliación de la cooperación bilateral en sectores estratégicos como energía, comercio, finanzas, turismo, tecnología, educación superior y desarrollo.
El comunicado destacó que el encuentro tuvo lugar “en el marco del fortalecimiento de las sólidas relaciones fraternales” entre ambos países. Qatar reafirmó su respaldo a la unidad, soberanía e integridad territorial de Siria, así como a las aspiraciones del pueblo sirio de vivir con dignidad y construir un Estado de derecho.
Por su parte, la delegación siria expresó su agradecimiento por el apoyo constante de Doha y elogió su papel durante distintas etapas del conflicto, reiterando su compromiso con los principios de soberanía estatal y no injerencia en asuntos internos.
EE.UU. reducirá su presencia militar en Siria
En paralelo a los avances diplomáticos y de reconstrucción en Siria, Estados Unidos ha comenzado a reducir significativamente su presencia militar en el país. Así lo confirmó el enviado estadounidense, Tom Barrack, en una entrevista concedida al canal turco NTV la noche del lunes.
Seis meses después de la caída de Al-Assad, Washington ha iniciado un repliegue progresivo como parte de la Operación Resolución Inherente (OIR), la misión militar lanzada en 2014 para combatir al grupo terrorista Daesh.
“Nuestra intervención militar bajo la OIR está siendo reducida de forma ordenada”, afirmó Barrack. “Pasamos de ocho bases a cinco y luego a tres. Eventualmente, llegaremos a una sola base”.
El Pentágono ya había anunciado en abril su intención de reducir el número de tropas en Siria a menos de 1.000, al considerar que la presencia de Daesh en el territorio se había limitado a remanentes dispersos.
La presencia militar estadounidense ha sido objeto de críticas por parte de Türkiye, que acusa a Washington de ayudar y proteger al grupo terrorista YPG, la rama siria del proscrito PKK.
Además, en las últimas semanas, Estados Unidos y la Unión Europea anunciaron el levantamiento de las sanciones impuestas durante el conflicto.