Cumplió su amenaza : el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este miércoles un decreto que ordena imponer aranceles del 50% sobre Brasil, en un nuevo capítulo del choque diplomático que protagoniza con su homólogo, Luiz Inácio Lula da Silva, desde hace algunas semanas. Trump justificó su medida asegurando que hay una “emergencia legal” por el trato que Brasil le ha dado al expresidente Jair Bolsonaro –uno de sus principales aliados en la región y quien enfrenta un juicio histórico por un intento de golpe de Estado–, y por la supuesta censura contra plataformas estadounidenses.

Una jugada ante la que Lula reaccionó rápidamente señalando que defenderá "la soberanía del pueblo brasileño" ante Washington. “Hoy es el día sagrado de la soberanía”, insistió el mandatario desde un acto oficial en Brasilia. Y en una entrevista previa que concedió al diario The New York Times , ya había declarado sobre Trump: “Tal vez él no sabe que aquí en Brasil el poder judicial es independiente”.

En medio del choque diplomático, que se remonta a principios de julio cuando Trump lanzó su amenaza inicial , la Casa Blanca tomó una acción adicional. El Departamento del Tesoro de EE.UU. sancionó al juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal de Brasil y quien supervisa el juicio contra Bolsonaro, por supuestamente usar su poder “para autorizar detenciones arbitrarias previas al juicio y suprimir la libertad de expresión”. “Alexandre de Moraes ha tomado el papel de juez y jurado en una cacería de brujas ilegal contra ciudadanos y empresas estadounidenses”, declaró un comunicado.

Trump señala al Gobierno de Lula de ser “una amenaza inusual”

La orden que Trump firmó este miércoles invoca una ley de 1977 que permite la imposición de aranceles durante emergencias nacionales. En esa línea, el presidente estadounidense señaló que el Poder Judicial de Brasil representa una amenaza para los intereses de Washington, especialmente en su proceso contra Bolsonaro.

Actualmente, Bolsonaro enfrenta un juicio histórico por su presunta participación en un intento de golpe de Estado en 2023, luego de que perdiera las elecciones presidenciales ante Lula. Pese al proceso penal que está en curso y las acusaciones de los fiscales, Trump ha calificado el proceso como una “desgracia internacional” y una “caza de brujas”.

En la exposición de motivos de los aranceles, Trump además afirmó que el Gobierno de Lula constituye "una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional, la política exterior y la economía de EE.UU.".

Ahora bien, al decreto se anexó una enorme lista con cientos de excepciones a los que no se les aplicará el arancel del 50%, entre las cuales figuran piezas de aviones, petróleo, zumo de naranja, fertilizantes y castañas.

Según cálculos de la Cámara Americana de Comercio en Brasil, las exportaciones exentas representaron 18.400 millones de dólares en 2024, un 43,4% de todo lo que se vendió a EE.UU., que es el tercer mayor socio comercial de Brasil, tras China y la Unión Europea.

“Inaceptable interferencia”