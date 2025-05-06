Gaza – Cuando el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, fue increpado la semana pasada y llamado “criminal de guerra” durante una visita a Nueva York, algunos medios internacionales calificaron el momento como extraordinario.

Pero para los palestinos, especialmente quienes vivimos en Gaza, no fue ninguna sorpresa. De hecho, cabe preguntarse por qué algo así tardó tanto en ocurrir.

El historial racista de Ben-Gvir es largo y sus provocaciones numerosas. Pero lo que más me ha indignado personalmente, como palestino y periodista en Gaza, es su guerra contra los prisioneros: su obsesión por convertir el encarcelamiento en un escenario de crueldad. Lo que muchos vieron en aquella calle de Manhattan, nosotros lo hemos vivido en carne propia. Y mucho peor.

Dentro de la arquitectura del régimen de ocupación, las cárceles israelíes han sido durante mucho tiempo cámaras ocultas de crueldad. Pero recientemente han sido expuestas con brutal claridad por el propio Ben-Gvir.

Antes extremista marginal , hoy lidera un sistema en el que la deshumanización no es consecuencia de la política, sino su esencia. En junio de 2024 declaró : “Deberíamos dispararles a los prisioneros en la cabeza en lugar de darles más comida”. No fue un desliz. Fue una declaración directa sobre el régimen de tormento estatal que se ha intensificado bajo su mando.

En febrero, Ben-Gvir difundió con orgullo un video de detenidos palestinos arrodillados a los que les apuntaban con rifles, mientras los obligaban a pintar muros que antes mostraban lemas como “Jerusalén es árabe” y “No olvidamos, no perdonamos”.

En abril celebró públicamente un informe sobre la creación de nuevos centros subterráneos de detención: celdas oscuras, sin aire, sin sonido, diseñadas para albergar a miles de detenidos tras el 7 de octubre de 2023. No son metáforas. Son reales.

Dentro del aparato de deshumanización

Las vidas de casi 10.000 prisioneros palestinos identificados, y miles más desaparecidos de Gaza, pasan entre esas celdas sombrías.

Cuerpos encadenados. Gritos que se pierden entre muros de concreto. Una humanidad sistemáticamente borrada, según denunció un comunicado conjunto de la Asociación de Prisioneros Palestinos y la Comisión de Asuntos de los Detenidos.

Desde el inicio de la campaña genocida israelí en Gaza, más de 16.400 palestinos han sido arrestados, entre ellos 510 mujeres y 1.300 menores. Las cifras exactas en Gaza siguen siendo inciertas debido a las desapariciones forzadas , pero el sufrimiento es visible.

Estas condiciones no son secuelas de la ofensiva. Son sistemas perfeccionados durante décadas y ahora intensificados. En conversaciones recientes con prisioneros liberados, un patrón se repite: aislamiento, abuso físico, destrucción psicológica y negación absoluta de derechos humanos y legales.

Un exprisionero, capturado en el barrio de Shuyaiyya en febrero de 2024, relató haber estado encadenado de pies y manos durante dos días en completa oscuridad. ¿Su crimen? Ser familiar de un supuesto miembro de la resistencia.