China recibe a ministros de Defensa de Rusia e Irán en medio de las crecientes tensiones globales
El ministro de Defensa de China se reunió con sus homólogos de Irán y Rusia, en un contexto marcado por el frágil alto el fuego entre Teherán y Tel Aviv, y tras la cumbre de la OTAN en la que los miembros acordaron elevar su presupuesto militar.
El ministro de Defensa chino, Dong Jun, y sus homólogos en una foto grupal, China, 26 de junio de 2025. / Reuters
26 de junio de 2025

China recibió este jueves a los ministros de Defensa de Irán y Rusia, en un encuentro que coincide con un frágil alto el fuego entre Teherán y Tel Aviv, tras 12 días de enfrentamientos. También se da tras la reciente cumbre de la OTAN en La Haya, donde los países miembros acordaron un aumento significativo en el gasto de defensa.

Beijing ha impulsado desde hace años la Organización de Cooperación de Shanghái, que reúne a 10 países, como un bloque alternativo frente a las alianzas lideradas por Occidente. El objetivo es fortalecer la cooperación política, de seguridad, comercial y científica entre sus miembros.

El ministro de Defensa chino, Dong Jun, encabezó la reunión, que se llevó a cabo en la ciudad china de Qingdao, donde se encuentra una de las principales bases navales del país.

El evento se dio un día después de que la OTAN acordara en su cumbre un incremento radical del gasto militar de sus aliados, equivalente al 5% de su PIB nacional de aquí a 2035. Este aumento fue impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania.

“Cambios trascendentales”

“Mientras los cambios trascendentales de este siglo se aceleran, el unilateralismo y el proteccionismo están creciendo”, afirmó Dong al recibir el miércoles a sus pares de Rusia, Irán, Pakistán, Bielorrusia y otros países, según la agencia estatal china Xinhua.

“Las acciones hegemónicas, dominantes y de intimidación dañan gravemente el orden internacional”, advirtió. Y llamó a los países presentes a “tomar medidas más firmes para proteger de forma conjunta un entorno de desarrollo pacífico”.

Asimismo, durante una reunión bilateral al margen del foro, el ministro de Defensa ruso, Andrei Belousov, elogió el estado de las relaciones con China, a las que calificó de “históricamente sólidas”.

“Las relaciones amistosas entre nuestros países mantienen una dinámica ascendente en todas las áreas”, destacó.

China se ha presentado como neutral en la guerra entre Rusia y Ucrania, que ya superó los tres años, aunque algunos líderes occidentales han señalado que su cercanía con Moscú le ha brindado apoyo económico y diplomático clave.

FUENTE:TRT Español y agencias
