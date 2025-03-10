El domingo 2 de marzo, Brasil se detuvo para ver la ceremonia de los Premios Oscar. Por primera vez en la historia, este país recibió el premio a Mejor película internacional con “Aún Estoy Aquí”, dirigida por Walter Salles, quien, durante su infancia, solía visitar la casa familiar que aparece en la película.

Multitudes llenaron las calles para seguir la premiación en pantallas gigantes. Mientras se definían los ganadores, una representación de la actriz protagonista de la película, Fernanda Torres – nominada al Oscar como Mejor Actriz – desfilaba en la Fiesta del Carnaval .

En paralelo, se reavivaba un debate crucial en la historia reciente de Brasil.



Una fiesta convertida en “Carnaoscar”

En Olinda, al noreste de Brasil, célebre por su carnaval callejero y sus muñecos gigantes en honor a personalidades brasileñas, Fernanda se convirtió en una versión carnavalesca sosteniendo la icónica estatuilla dorada. Los brasileños también desfilaron con disfraces inspirados en personajes emblemáticos de la actriz a lo largo de su carrera, como Fátima, de la serie Tapas y besos (2011). Una fiesta que, en este año, muchos rebautizaron “Carnaoscar”.

“Ser convertida en disfraz de carnaval representa la cima de la fama en Brasil”, declaró la actriz en el Santa Barbara International Film Festival .

Torres, de 59 años, se ha transformado en ícono del imaginario colectivo brasileño, representando la conquista de espacios de prestigio artístico históricamente restringidos a los latinoamericanos. Su trayectoria la llevó del reconocimiento nacional al escenario internacional, con la victoria en los Globos de Oro en enero de 2025 y la nominación al Oscar el mismo año.

El oscuro legado de la dictadura

“Aún Estoy Aquí” narra la vida de la familia Paiva, transformada abruptamente a inicios de los ‘70, cuando los militares irrumpieron en la casa de Rubens Paiva, diputado y activista político opositor al gobierno dictatorial de la época, y se lo llevaron.

Nunca más se supo de Rubens –interpretado en el film por Selton Mello–, y su esposa, Eunice –interpretada por Torres–. Y ella afrontó una doble batalla: por un lado, ser el pilar para sus hijos; por otro, consumida por la brutalidad de la desaparición de su esposo, salir a buscar respuestas. Una dualidad vivida por miles de familias brasileñas, argentinas, chilenas y de otros países latinoamericanos durante las dictaduras militares en la región.