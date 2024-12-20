ESPAÑA
Población latina en el área de Madrid supera el millón
Solo contando a los 18 países de América que hablan español son 1.038.671, según las nuevas cifras, a 1 de enero de 2024
20 de diciembre de 2024

La Comunidad de Madrid ya cuenta con más de un millón de residentes nacidos en Latinoamérica, según el último censo del Instituto Nacional de Estadística, INE. Este dato refleja no solo la magnitud de la presencia latinoamericana en la región, sino también su impacto cultural y demográfico.

Para ponerlo en perspectiva, si los residentes de origen latinoamericano formaran una ciudad independiente, superarían en tamaño a áreas metropolitanas como Santiago de Cuba, Arequipa en Perú o Valparaíso en Chile. Este millón de personas refuerza los lazos históricos y culturales entre España y América Latina, y subraya el papel de Madrid como un punto clave de encuentro y diversidad.

