Para ponerlo en perspectiva, si los residentes de origen latinoamericano formaran una ciudad independiente, superarían en tamaño a áreas metropolitanas como Santiago de Cuba, Arequipa en Perú o Valparaíso en Chile. Este millón de personas refuerza los lazos históricos y culturales entre España y América Latina, y subraya el papel de Madrid como un punto clave de encuentro y diversidad.