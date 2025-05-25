Rusia y Ucrania confirmaron la tercera y última etapa de un significativo intercambio de prisioneros, que se llevó a cabo bajo los términos del acuerdo alcanzado en Estambul a mediados de mayo.

El Ministerio de Defensa ruso informó este domingo que 303 de sus soldados regresaron desde Ucrania, mientras que Kiev recibió a 303 militares ucranianos.

"Actualmente, los soldados rusos se encuentran en territorio de la República de Bielorrusia, donde reciben atención médica y apoyo psicológico", añadió el comunicado. Luego, serán trasladados a Rusia para continuar su tratamiento y rehabilitación.

Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenskyy, también confirmó el intercambio a través de su cuenta en la red social X, y agradeció al equipo que "trabajó día y noche para lograr este resultado".