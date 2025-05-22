Mientras Gaza sigue ardiendo bajo los bombardeos de Tel Aviv y los palestinos sufren una crisis humanitaria sin precedentes, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha reafirmado su intención de reocupar por completo el enclave asediado, al descartar cualquier acuerdo para poner fin a la ofensiva. En medio, la ayuda humanitaria todavía no llega en las cantidades que tanto necesita la población, los hospitales están colapsados y la cifra de víctimas no deja de aumentar.

A pesar de que el grupo de resistencia palestino Hamás ha ofrecido reiteradamente liberar a todos los rehenes en un solo intercambio si se garantiza el fin de la ofensiva, la retirada israelí de Gaza y la liberación de prisioneros palestinos, Netanyahu ha rechazado estos términos.

En contraste, exigió el desarme completo de todos los grupos de resistencia palestinos e insistió en la reocupación absoluta de Gaza. Durante una rueda de prensa, el primer ministro además pidió la eliminación del liderazgo de Hamás. También se refirió de nuevo a los rehenes israelíes: “Ciertamente, hay 20 rehenes todavía con vida en Gaza y se cree que otros 38 han sido asesinados", dijo este miércoles.

Netanyahu también volvió a mencionar el llamado “Plan Trump”, al que Israel recurriría una vez alcanzados sus objetivos militares. Ampliamente criticado por organizaciones internacionales, este proyecto que presentó inicialmente el presidente de EE.UU., Donald Trump, ha sido denunciado ampliamente como un marco para el desplazamiento forzoso de palestinos fuera de Gaza.

Ante esta postura, Hamás señaló en la noche de este miércoles que la retórica de Netanyahu sobre continuar su ofensiva genocida en Gaza confirma su intención de socavar las conversaciones del alto el fuego y las posibilidades de liberación de prisioneros.

A través de un comunicado, el grupo de resistencia palestino afirmó que las declaraciones de Netanyahu "confirman una vez más al mundo entero que nos enfrentamos a un criminal obsesionado con el asesinato y el genocidio, que empuja a toda la región al abismo para servir a sus intereses políticos".

"La mención de Netanyahu sobre el plan de Trump para el desplazamiento (de palestinos de Gaza) como uno de los objetivos de su brutal ofensiva pone la responsabilidad en Washington de aclarar su posición sobre el crimen de desplazamiento forzado bajo amenaza de genocidio, en un momento en que está desempeñando el papel de mediador", agregó.

Asimismo, el grupo instó a la comunidad internacional a “tomar acciones” para asegurar el fin de los brutales ataques israelíes contra Gaza, además de responsabilizar a Netanyahu "mientras continúa confirmando su intención de perpetrar genocidio brutal, hambruna y desplazamiento forzado, desafiando todas las leyes y convenciones internacionales".

¿Crisis con Washington? Netanyahu descarta distancia con Trump



En una reciente gira por Oriente Medio, el presidente Trump visitó Arabia Saudí, Qatar y Emiratos Árabes Unidos sin incluir a Israel en su viaje.

Aunque la ausencia generó especulaciones sobre un distanciamiento con Netanyahu, este desestimó los rumores y afirmó haber recibido garantías de Washington. Según Netanyahu, Trump le dijo: “Bibi, quiero que sepas que tengo un compromiso total contigo y con el Estado de Israel”.

Además, en una conversación diferente hace pocos días, el primer ministro israelí señaló que el vicepresidente de EE.UU., JD Vance, le dijo: “No prestes atención a todas esas noticias falsas sobre una ruptura entre nosotros”.

No obstante, Trump ha cambiado su tono con respecto a Gaza. En medio de la creciente presión internacional sobre Israel, el mandatario ha instado a un fin rápido de la ofensiva en el enclave y ha hablado del sufrimiento de los civiles en el territorio, donde el bloqueo que impuso Tel Aviv a la ayuda humanitaria, que se ha extendido por 11 semanas, ha generado una profunda crisis.

La ayuda sigue sin llegar a los palestinos





Para los palestinos, las condiciones en Gaza empeoran rápidamente. Aunque Israel permitió el ingreso de 87 camiones con ayuda humanitaria este lunes, apenas 12 de ellos contenían suplementos nutricionales para niños, según Nahed Shahiber, presidente de la Asociación de Empresas Privadas de Transporte.