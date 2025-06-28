

¿Existe posibilidad de un nuevo alto el fuego en Gaza? El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su optimismo, afirmando que un acuerdo entre Israel y Hamás podría lograrse tan pronto como la próxima semana.

Durante un acto en la Oficina Oval celebrado el viernes para conmemorar un acuerdo de paz entre la República Democrática del Congo y Ruanda, Trump dijo a los periodistas que cree que una tregua está cerca.

Afirmó que acababa de hablar con algunas de las personas implicadas en las negociaciones para lograr el cese de las hostilidades entre Israel y Hamás.

“Creemos que incluso la próxima semana vamos a conseguir una tregua”, declaró Trump.

Qatar ve una "ventana de oportunidad"





Los mediadores están dialogando con Israel y Hamás para aprovechar el impulso generado por el reciente alto el fuego entre Irán e Israel y avanzar hacia una tregua en el territorio palestino, como declaró el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar, Majed al-Ansari.

En una entrevista con AFP, Ansari señaló que Doha, junto a sus socios mediadores en Washington y El Cairo, está “tratando de aprovechar el impulso creado por el alto el fuego entre Irán e Israel para reanudar las negociaciones sobre Gaza”.

“Si no utilizamos esta ventana de oportunidad y este impulso, será una oportunidad perdida más entre muchas en el pasado reciente. No queremos que eso vuelva a ocurrir”, afirmó el portavoz, quien también es asesor del primer ministro qatarí.

“Estamos trabajando con ellos muy, muy de cerca para asegurarnos de que se aplique la presión adecuada por parte de toda la comunidad internacional, especialmente de Estados Unidos, para que ambas partes se sienten en la mesa de negociación”, añadió Ansari.

“4 % de la población de Gaza ha muerto”: Haaretz



Las declaraciones de Trump se produjeron poco después de que el diario israelí Haaretz informara que casi 100.000 palestinos han muerto en el genocidio israelí en Gaza, lo que representa alrededor del 4 % de la población del enclave.