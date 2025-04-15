Mohsen K. Mahdawi, estudiante palestino de la Universidad de Columbia, fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) cuando acudió a una entrevista de ciudadanía en Vermont, según informó el medio The Intercept , una organización de noticias sin fines de lucro.

El arresto de Mahdawi, residente legal permanente y exlíder del movimiento de protesta estudiantil en el campus de Columba, ocurrió este lunes en una oficina de inmigración de Colchester, Vermont.

“Él vino a este país con la esperanza de poder hablar libremente sobre las atrocidades que ha presenciado (en su país), solo para que lo castigaran por ese discurso”, declaró la abogada Luna Droubi a The Intercept, calificando la detención como ilegal y basada en su identidad palestina.

Sus abogados presentaron un recurso de habeas corpus, alegando que el Gobierno de Estados Unidos está violando sus derechos al debido proceso al perseguirlo por sus opiniones políticas.

El recurso legal apunta a que Mahdawi podría ser deportado bajo una disposición poco utilizada de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, de la época de la Guerra Fría, que permite calificar a inmigrantes como amenazas para la política exterior estadounidense. Esta norma ha sido invocada por el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, en otros casos recientes como el del activista palestino Mahmoud Khalil.

Para Mahdawi, la deportación es una sentencia de muerte

Mahdawi sostiene que su vida correría peligro si fuera deportado, y citó el asesinato de varios familiares y la destrucción de sus hogares en Cisjordania ocupada como muestra de ello. “Es como una sentencia de muerte”, declaró a The Intercept.

El joven, quien ha promovido el diálogo pacífico entre estudiantes judíos y palestinos, había reducido su activismo en 2024. A pesar de ello, se convirtió en blanco de un intenso escrutinio por parte de grupos proisraelíes y sionistas como la Canary Mission y Betar, que han recopilado expedientes públicos acusándolo a él y a otros de antisemitismo.

“Debe tener el debido proceso legal y ser liberado de inmediato”, advirtió Bernie Sanders, senador de Vermont, criticando duramente la detención de Mahdawi.

También agregó que los agentes que lo detuvieron “se negaron a proporcionar cualquier información sobre a dónde lo llevaban o qué le ocurriría”, añadió Sanders. “Esto es inmoral, inhumano e ilegal”.