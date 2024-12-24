Al ganar su libertad en 1804, Haití fue obligada a pagar una "deuda de independencia" descomunal a Francia, bajo amenaza de bloqueo militar. Una deuda que acabó por saldarse recién en 1947. Esta carga financiera de más de un siglo devastó la economía haitiana y marcó el inicio de un ciclo de dependencia y pobreza estructural en el país.

Y hoy continúa.

Según Human Rights Watch más del 40% de la población no sabe si comerá o no en el día, y el 59% vive con menos de 3,65 dólares al día. El acceso a electricidad, agua potable y servicios de saneamiento es limitado y la falta de infraestructura básica contribuye a problemas de salud como la propagación del cólera.

Según Naciones Unidas, para marzo de 2024 cerca de 313.900 personas habían sido desplazadas internamente debido a la violencia generalizada de las pandillas. Entonces, para entender las causas de esta tragedia, debemos, primero, conocer quiénes se benefician de ella.

Una isla clave en el mapa de influencias en América Latina

Durante el siglo XX, Estados Unidos consolidó una profunda influencia sobre Haití. Entre 1915 y 1934, en la ocupación militar, las estructuras económicas haitianas fueron ajustadas para servir a los intereses de Washington.

La importancia estratégica de Haití radica en su posición geográfica: situada en el centro del Caribe, es un punto de acceso clave al Golfo de México. Esta ubicación es aún más relevante hoy, cuando potencias como China aumentan su presencia comercial y su influencia en América Latina.

Contaminación, desplazamiento de agricultores y exterminio del ganado local

EE.UU. y sus lobbies corporativos han logrado influir y promover en la isla un modelo económico neoliberal extractivo e hiperexplotador.

Newmont Mining Corporation y VCS Mining han avanzado en operaciones masivas para la extracción de oro y otros minerales en el norte de Haití. Desde 2008 esta empresa ha enfrentado la resistencia de organizaciones locales por la contaminación de aguas y los daños ambientales, en una región ya propensa a terremotos y vulnerabilidades ecológicas.

En el sector textil, empresas estadounidenses como HanesBrands, Levi Strauss & Co. y Gildan Activewear han establecido operaciones en Haití gracias a incentivos fiscales y acuerdos comerciales como la Ley HOPE (Haitian Hemispheric Opportunity through Partnership Encouragement Act), impulsada por EE.UU.

Gildan por ejemplo, ha sido señalada de aprovechar estos marcos legales para mantener bajos los salarios y evitar regulaciones más estrictas en sus fábricas haitianas, donde los trabajadores ganan menos de 5 dólares diarios. Algo que hace que los estándares laborales y de vida sean extremadamente precarios, negando incluso cualquier derecho a huelga.​

La norma no solo permite a las empresas textiles producir a bajo costo en Haití, además, permite exportar sin aranceles a Estados Unidos.

En el sector agroindustrial, las compañías estadounidenses tienen también una larga historia de impacto en Haití, especialmente en proyectos como el Parque Industrial de Caracol. Construido tras el devastador terremoto de 2010, con apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), prometía crear empleos y revitalizar la economía local. Sin embargo, desplazó a más de 4.000 agricultores, que perdieron acceso a sus tierras, sin recibir compensación adecuada ni alternativas económicas efectivas.

American Rice Inc., subsidiaria de Erly Industries, se benefició significativamente tras el golpe de Estado que derrocó al presidente Jean-Bertrand Aristide en 1991, e instaló un gobierno favorable a las políticas de apertura del mercado que permitieron a American Rice Inc. monopolizar el mercado de arroz en Haití, inundando el país con “arroz de Miami”, a precios imposibles de competir para los agricultores haitianos. No solo arruinaron la producción local, sino que debilitaron la autosuficiencia alimentaria del país, dejando a Haití en una posición de dependencia alimentaria y económica con los EEUU.

En 1980, USAID implementó un programa para exterminar la población de cerdos criollos de Haití, argumentando que era necesario para prevenir una epidemia de fiebre porcina africana. Posteriormente, Washington ofreció cerdos estadounidenses como reemplazo, los cuales requieren costosos alimentos y medicamentos importados de ese país.

Esta imposición afectó gravemente a las comunidades rurales de Haití, ya que los cerdos criollos, más adaptados al entorno local, representaban un recurso accesible y esencial para la economía familiar.

Interferencia política y destrucción de la democracia