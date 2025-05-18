Negociadores de Irán y del E3, una coalición diplomática europea compuesta por el Reino Unido, Francia y Alemania, se reunieron en Estambul mientras Teherán intenta aprovechar el impulso de las negociaciones nucleares lideradas por Estados Unidos, iniciadas a principios de abril.

La reunión en Estambul sigue a una propuesta clave de acuerdo —la primera desde la reanudación de las conversaciones nucleares el mes pasado— que la administración Trump entregó a Irán durante la cuarta ronda de negociaciones en Mascate, Omán.

El presidente Donald Trump confirmó el 13 de mayo que había presentado “una rama de olivo” a los iraníes, pero advirtió que la oferta no duraría para siempre. También afirmó que EE.UU. e Irán estaban “cerca de un acuerdo”, ya que las conversaciones en curso eran “muy serias”.

La parte iraní también ha indicado su disposición a deshacerse del uranio altamente enriquecido destinado a armas nucleares a cambio del levantamiento de las sanciones económicas.

Joost Hiltermann, asesor especial para Oriente Medio y el Norte de África del International Crisis Group, dijo a TRT World que un acuerdo nuclear solo sería posible si “logra un equilibrio” entre la demanda de Irán de preservar su infraestructura nuclear con fines civiles y la exigencia de EE.UU. de imponer límites estrictos al enriquecimiento.

“(El acuerdo) no es posible si EE.UU. insiste en un enriquecimiento cero, lo cual es una línea roja para Irán. Si EE.UU. abandona esa exigencia extrema, podríamos volver a algo parecido al Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA, por sus siglas en inglés) de 2015, sin llamarlo así”, explicó, en referencia al acuerdo nuclear de la era Obama del que Trump se retiró en 2018 bajo su campaña de “máxima presión”.

“Parece haber voluntad para llegar a un acuerdo en todos los temas, y eso es motivo de optimismo”, agregó Hiltermann.

Las tres potencias europeas han decidido activar las sanciones automáticas (“snapback”) bajo el acuerdo nuclear de 2015 si no se alcanza un nuevo pacto antes de agosto. Este mecanismo permite a los firmantes restablecer las sanciones de la ONU contra Irán que fueron levantadas en el marco del acuerdo de 2015.

Diferencias sobre los niveles de enriquecimiento

Según el JCPOA, Irán accedió a limitar el enriquecimiento de uranio al 3,67 %, un nivel adecuado para la generación de energía nuclear, pero muy por debajo del 90 % necesario para fabricar armas nucleares. También redujo su reserva de uranio a 300 kilogramos, desde varios miles.

Teherán considera el enriquecimiento de uranio como un derecho no negociable. Ha mostrado disposición a limitar tanto los niveles de enriquecimiento como el tamaño de las reservas, pero rechaza desmantelar su infraestructura nuclear, argumentando que la necesita con fines civiles.

Desde EE.UU. han llegado mensajes contradictorios sobre este tema. Inicialmente, la administración Trump exigía el desmantelamiento total del programa nuclear iraní.

Sin embargo, informes recientes indican que la nueva propuesta estadounidense incluye parámetros para permitir un programa nuclear civil iraní.

Entre las propuestas en discusión figuran limitar el enriquecimiento, reducir las reservas y reforzar la supervisión del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), en términos similares a los del JCPOA de 2015.

A cambio, Irán exige el levantamiento de las sanciones estadounidenses, que han paralizado su economía. Las sanciones han restringido su capacidad de comercio exterior, ya que las empresas locales no pueden usar SWIFT, el principal sistema global de pagos.