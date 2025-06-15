El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, sostuvo este sábado conversaciones telefónicas con los líderes de Irán, Estados Unidos, Arabia Saudita, Pakistán, Egipto y Jordania para abordar el conflicto entre Israel e Irán, las negociaciones nucleares y la creciente tensión en la región. Durante los diálogos, Erdogan acusó al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de intentar incendiar la región con los recientes ataques a Irán, al tiempo que advirtió que la comunidad internacional está permitiendo que Israel actúe con impunidad.
En su llamada con el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, Erdogan afirmó que los ataques israelíes buscaban sabotear las negociaciones sobre el programa nuclear iraní y desviar la atención de lo que calificó como un genocidio en Gaza. El mandatario turco sostuvo que la escalada reciente responde a una estrategia deliberada del gobierno de Netanyahu para profundizar el caos en Oriente Medio.
Erdogan expresó su firme rechazo a los ataques israelíes, reiterando que representan una amenaza directa a la seguridad regional y global. Según la Dirección de Comunicaciones de Türkiye, Erdogan aseguró que Israel, bajo el liderazgo de Netanyahu, constituye “la mayor amenaza para la estabilidad de la región”.
Israel intenta desviar atención del genocidio en Gaza, advierte Ankara
Durante su conversación con el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, Erdogan señaló que los ataques contra Irán son una demostración más de la conducta agresiva e ilegal de Israel. Subrayó que la comunidad internacional ha contribuido a esta situación al guardar silencio ante la ocupación y el genocidio en Palestina, lo que ha incentivado a Israel a continuar sus acciones sin restricciones.
Erdogan remarcó la necesidad de contener a Israel para reducir las tensiones y llamó a detener de inmediato sus operaciones militares. Expresó también su preocupación por el fracaso de la comunidad internacional en frenar las políticas expansionistas y militares del gobierno israelí.
En diálogo con el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, Erdogan calificó los ataques israelíes contra Irán como “inaceptables” y afirmó que han dañado gravemente la seguridad regional. Alertó que Tel Aviv representa una amenaza para la estabilidad global y que sus acciones pretenden obstruir las negociaciones sobre el programa nuclear iraní.
Erdogan: Netanyahu representa un peligro global
En una llamada con el presidente egipcio Abdel Fattah el Sisi, Erdogan sostuvo que los ataques israelíes atentan de forma directa contra la seguridad de la región y reiteró que el gobierno de Netanyahu actúa al margen del derecho internacional. Según Ankara, el mandatario turco advirtió que Oriente Medio no puede permitirse una nueva crisis y subrayó que Israel intenta bloquear los avances en las negociaciones nucleares con Irán.
Erdogan remarcó la necesidad de mantener los esfuerzos diplomáticos, especialmente los impulsados por Omán, y reiteró que los ataques de Israel no deben usarse para eclipsar la catástrofe humanitaria en Gaza.
La sexta ronda de conversaciones indirectas entre Irán y Estados Unidos, que iba a celebrarse el domingo en Mascate bajo mediación omaní, fue cancelada, según confirmó el ministro de Exteriores de Omán.
Türkiye reitera apoyo a negociaciones nucleares
Erdogan también habló por teléfono con el expresidente estadounidense Donald Trump, con quien coincidió en la importancia de evitar una escalada incontrolada del conflicto entre Israel e Irán. El mandatario turco expresó que Türkiye está dispuesta a “hacer todo lo posible para evitar una escalada fuera de control” y afirmó que las negociaciones sobre el programa nuclear iraní son “la única vía” para resolver la disputa.
Erdogan manifestó su respaldo a la posición de Estados Unidos de continuar con las negociaciones nucleares para alcanzar una solución duradera. Trump, por su parte, instó a Irán a alcanzar un acuerdo antes de que sea demasiado tarde.
Riesgos globales por ataques a instalaciones nucleares
En su llamada con el rey Abdullah II de Jordania, Erdogan señaló que los ataques israelíes a territorio iraní constituyen una provocación grave que ha costado la vida de civiles y altos mandos militares iraníes. Añadió que la postura “agresiva e ilegal” del gobierno de Netanyahu representa un problema no solo regional, sino global.
Erdogan indicó que el silencio de la comunidad internacional ante la ocupación y el genocidio en Palestina ha permitido que la agresión de Israel escale a estos niveles. Subrayó que los ataques israelíes debilitan los esfuerzos para alcanzar una solución diplomática en torno al programa nuclear de Irán.
Finalmente, Erdogan advirtió que cualquier fuga nuclear derivada de los bombardeos israelíes representa una amenaza directa no solo para los civiles de la región, sino también para la salud global, un aspecto que, afirmó, Israel está ignorando.