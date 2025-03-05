La anticipada cumbre de países árabes en El Cairo para abordar con urgencia la situación en Gaza terminó este martes con un plan para la reconstrucción del enclave, en contraposición al proyecto del presidente de EE.UU., Donald Trump, que busca tomar el control del territorio palestino y desplazar a sus habitantes a Egipto y Jordania.

Todos los miembros de la Liga Árabe y la ONU respaldaron la propuesta de Egipto que contempla una inversión de 53.000 millones de dólares destinada a reconstruir Gaza en un período de cinco años. Además, se enfoca específicamente en ayuda de emergencia, restauración de infraestructura y desarrollo económico a largo plazo, señala un documento oficial.

El plan, de 112 páginas, incluye mapas detallados que ilustran cómo se reurbanizarán las tierras de Gaza. También cuenta con decenas de imágenes en color generadas por inteligencia artificial que muestran los proyectos de vivienda, parques y centros comunitarios propuestos.

Las fases del plan de Egipto

El borrador del plan, compartido por una fuente diplomática con la agencia de noticias AFP, consta de dos fases: una de recuperación temprana y una de reconstrucción, que a su vez tendrá dos partes.

Fase de recuperación temprana (6 meses): la fase inicial, que costará 3.000 millones de dólares, se centra en el trabajo inmediato y urgente para proporcionar alivio a la población afectada. Por eso contempla que principales tareas sean la remoción de minas y municiones sin detonar, la limpieza de escombros y la instalación de refugios temporales.

Para atender las necesidades inmediatas de alojamiento en esa fase, Egipto propone establecer siete sitios designados dentro de Gaza para albergar a más de 1,5 millones de personas desplazadas en unidades de alojamiento temporal, cada una con capacidad para un promedio de seis personas. El plan también incluye reparaciones iniciales a 60.000 viviendas parcialmente dañadas para alojar a 360.000 personas.

Primera fase de reconstrucción (2 años): esta etapa contará con un presupuesto de 20.000 millones de dólares. Se enfocará en la reconstrucción de infraestructuras esenciales, como carreteras, redes de servicios públicos e instalaciones de servicios públicos. También prevé la construcción de 200.000 viviendas permanentes para 1,6 millones de personas y la recuperación de 20.000 acres de tierra. Además, se instalarán dos estaciones desalinizadoras de agua, dos depósitos de agua potable, y estaciones para el tratamiento de aguas residuales y riego. Segunda fase de reconstrucción (2 años y medio): la fase final tiene un presupuesto de 30.000 millones de dólares y se extenderá hasta 2030. En este período se finalizará la construcción de las viviendas, completando un total de 460.000 unidades para albergar a tres millones de personas. También se terminarán de implementar las redes de servicios esenciales, como agua, electricidad y tratamiento de aguas residuales.

En esa fase también incluye proyectos de infraestructura a largo plazo, como la construcción de un puerto marítimo comercial, un centro tecnológico y hoteles frente a la playa. Además, se planea la construcción de un aeropuerto internacional en Gaza.

¿Quién financiará el plan?

Para garantizar una financiación eficiente, sostenible y transparente, el plan propone la creación de un fondo fiduciario supervisado a nivel internacional.

Además, en un esfuerzo por asegurar el apoyo necesario, El Cairo también realizará una conferencia ministerial de alto nivel. Este evento reunirá a países donantes, instituciones financieras internacionales y regionales, el sector privado y grupos de la sociedad civil para coordinar esfuerzos de financiación.

¿Quién gobernará Gaza?

Ahora bien, este plan no solo se enfoca en la reconstrucción material de Gaza, sino que establece un marco para avanzar hacia una resolución política a largo plazo, alineada con las perspectivas internacionales que abogan por la solución de dos Estados.

En este sentido, bajo la propuesta, el grupo de resistencia palestino Hamás se haría a un lado y en su lugar se establecería un comité independiente, formado por tecnócratas independientes y figuras no partidistas.

Dicho comité, según el borrador, se formaría bajo el paraguas de la Autoridad Palestina (AP) para gestionar el territorio durante un período de transición de seis meses. La AP recuperaría entonces el control total del enclave. La AP había gobernado Gaza antes de que Hamás comenzara a gobernar el territorio en 2007.

Según el borrador, Egipto y Jordania están entrenando a fuerzas de seguridad afiliadas a la AP para que se ocupen de la seguridad en Gaza. El plan también pide apoyo internacional y regional para ayudar a financiar este esfuerzo.

La propuesta plantea la posibilidad de una presencia internacional en los territorios palestinos, incluida una posible resolución del Consejo de Seguridad de la ONU para desplegar fuerzas de mantenimiento de la paz o de protección en Gaza y Cisjordania ocupada.

Esto formaría parte de un "cronograma más amplio que conduzca al establecimiento de un Estado palestino y al desarrollo de sus capacidades".

El plan reconoce el desafío que plantean las facciones armadas en Gaza y afirma que el problema podría resolverse mediante un "proceso político creíble" que restablezca los derechos palestinos y ofrezca un camino claro hacia adelante.

El borrador del comunicado final de la cumbre árabe también pide la celebración de elecciones en todos los territorios palestinos en el plazo de un año, siempre que se cumplan las condiciones adecuadas, según los medios estatales egipcios.

Por su parte, el presidente palestino Mahmud Abbás indicó que las elecciones presidenciales y legislativas de la AP podrían celebrarse el próximo año, casi dos décadas después de la última votación general.

Hamás acoge con satisfacción el plan

El grupo de resistencia palestino Hamás ha expresado su satisfacción con el plan de reconstrucción de Gaza, y ha expresado que el grupo está dispuesto a no formar parte de la futura administración de Gaza.

"Cualquier acuerdo sobre el futuro de Gaza después de la agresión (israelí) debe basarse en el consenso nacional, y lo facilitaremos", dijo Hazem Qassem, portavoz del grupo, el pasado martes.