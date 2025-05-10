India y Pakistán acordaron un alto el fuego total e inmediato luego de varios días de intensos ataques con aviones de combate, misiles, drones y artillería. La noticia fue anunciada de forma inesperada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien felicitó a ambos países por usar “el sentido común”.

Funcionarios de Islamabad y Nueva Delhi confirmaron la decisión pocos minutos después de que el presidente Trump la publicara en su plataforma Truth Social, en un momento en que el conflicto entre estas dos potencias nucleares parecía escalar hacia una guerra total.

“Después de una larga noche de conversaciones mediadas por Estados Unidos, me complace anunciar que India y Pakistán han acordado un ALTO EL FUEGO TOTAL E INMEDIATO. Felicitaciones a ambos países por usar el sentido común y una gran inteligencia”, escribió Trump.

El secretario de Relaciones Exteriores de India, Vikram Misri, informó que ambas partes cesaron “todo tipo de acciones militares en tierra, aire y mar” a partir de las 11:30 GMT.

Por su parte, en un comunicado publicado en X, el canciller paquistaní Ishaq Dar declaró: “Pakistán e India han acordado un alto el fuego con efecto inmediato. Pakistán siempre ha trabajado por la paz y la seguridad en la región, sin comprometer su soberanía ni su integridad territorial”.

"Daños limitados"