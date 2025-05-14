Ante las crecientes presiones internacionales y negociaciones en curso, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, declaró este martes que podría aceptar un alto el fuego temporal en Gaza. Sin embargo, dejó claro que no se comprometerá a detener la ofensiva militar sobre el enclave palestino.

“Eliminar a Hamás y liberar a todos nuestros rehenes, esas dos cosas van de la mano”, afirmó durante una visita a soldados heridos. “Hamás podría decir ‘está bien, queremos liberar a diez más’. No habrá ninguna situación en la que detengamos la ofensiva”.

Según el medio Times of Israel, Netanyahu aseguró a sus socios de coalición que, a menos que el grupo palestino acepte desarmarse, Israel solo aceptará un alto el fuego temporal que permita liberar a algunos rehenes.

“En los próximos días entraremos con toda nuestra fuerza para completar la operación y derrotar a Hamás. Nuestras fuerzas ya están ahí”, agregó.

Un alto el fuego frágil y temporal

El lunes, el Gobierno de Netanyahu informó que ordenó a su equipo negociador viajar a Qatar para negociar un posible alto el fuego y un acuerdo de intercambio de prisioneros con el grupo palestino Hamás. Se espera que la delegación permanezca en Doha al menos hasta el jueves, coincidiendo con la gira del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por Oriente Medio.

En este contexto, Hamás liberó el lunes al rehén israelí-estadounidense Edan Alexander, señalando que su liberación se dio tras comunicaciones con Washington como parte de los esfuerzos en curso para lograr una tregua en Gaza.

Israel estima que 58 rehenes israelíes permanecen en el enclave, mientras que más de 9.900 palestinos están detenidos en cárceles israelíes, donde enfrentan torturas, hambre y negligencia médica, condiciones que han provocado múltiples muertes, según informes de medios palestinos e israelíes, así como de organizaciones de derechos humanos.