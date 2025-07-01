Siria, marcada por años de aislamiento y sanciones internacionales, parece encaminarse hacia un deshielo diplomático. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, oficializó este lunes la suspensión de las sanciones impuestas a Damasco, con el objetivo de reincorporarlo a la economía global. Al tiempo, Israel ha mostrado cierto interés en normalizar las relaciones con Siria, aunque negando por completo la posibilidad de terminar con su ocupación en los Altos del Golán.

A través de una orden ejecutiva firmada este lunes, Trump puso fin a una “emergencia nacional” que regía desde 2004, y que había impuesto severas restricciones a la mayoría de las instituciones estatales sirias, incluido su banco central.

“Estados Unidos está tomando acciones adicionales para apoyar una Siria estable, unificada y en paz consigo misma y con sus vecinos”, señaló el secretario de Estado, Marco Rubio, en un mensaje en X . Por su parte, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, explicó a los periodistas que esta medida “es un esfuerzo por promover y apoyar el camino del país hacia la estabilidad y la paz”

Sin embargo, Estados Unidos mantendrá sanciones contra elementos del antiguo régimen, incluido el líder derrocado Bashar al Assad, quien huyó a Rusia en diciembre de 2024. Como precisó Leavitt, aunque la orden elimina las sanciones generales, Estados Unidos mantendrá sanciones específicas contra “el expresidente Bashar al Assad, sus colaboradores, violadores de derechos humanos, narcotraficantes, responsables del uso de armas químicas, miembros de ISIS y representantes iraníes”.

Esfuerzos de cara al futuro





Trump ya había levantado la mayoría de las sanciones contra Siria en mayo, en respuesta a los llamados de Arabia Saudí y de Türkiye, tras el fin del medio siglo de régimen de la familia Assad.

Ahora bien, se debe tener en cuenta que Washington impuso en su momento múltiples capas de sanciones sobre Damasco, algunas respaldadas por leyes en el país, como la César. De ahí que derogar dichas medidas también sea necesario para que Siria atraiga inversiones a largo plazo sin que las partes teman violar directrices estadounidenses.

“Ahora, conforme a la orden ejecutiva, vamos a examinar los criterios para suspender la Ley César”, dijo a la agencia de noticias Reuters un alto funcionario de la administración.

Damasco realizó recientemente su primera transferencia electrónica a través del sistema bancario internacional desde que se sumió en una brutal guerra civil en 2011.

