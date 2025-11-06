La tragedia humanitaria en Sudán ha llegado a su punto más crítico. Mientras el país se desangra entre el fuego cruzado y el hambre, el mundo guarda silencio. Un silencio que, según el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), también mata.

Más de dos años después del estallido de los combates entre las Fuerzas Armadas Sudanesas (SAF) y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), la vida en Sudán se ha convertido en una lucha por sobrevivir. Millones de personas desplazadas vagan por las calles y los campos, sin refugio y atrapadas entre la violencia, la enfermedad y la hambruna que devora ciudades enteras.

“Hay una evidente negligencia internacional hacia esta guerra, y ese abandono nos ha traído hasta este punto”, lamenta Patrick Youssef, director regional del CICR para África, en declaraciones a la agencia de noticias Anadolu. “La comunidad internacional necesita despertar”, recalcó.

Desde que el conflicto estalló en abril de 2023, más de 20.000 personas han muerto y más de 15 millones se han visto obligadas a huir, según estimaciones de Naciones Unidas.

El reciente asalto de las RSF a la ciudad de Al Fasher, en Darfur, ha marcado uno de los capítulos más crudos de esta guerra. Testimonios e informes hablan de ejecuciones sumarias, violaciones masivas y matanzas indiscriminadas.

La comunidad internacional ha reaccionado con condenas formales, declaraciones y advertencias. Pero, sobre el terreno, nada cambia. La Corte Penal Internacional advirtió esta semana que las atrocidades cometidas por las RSF “podrían constituir crímenes de guerra y de lesa humanidad”.

Un llamado a la humanidad





Desde el CICR, Youssef instó a todos los bandos a “respetar los Convenios de Ginebra y las leyes de la guerra”.

El responsable humanitario advirtió que la violencia no solo destruye Sudán desde dentro, sino que amenaza con desbordar la región. “En Al Jazira y en muchas zonas de Darfur, la crisis sigue creciendo, no solo para quienes permanecen en el país, sino también para los millones que han huido hacia Egipto, Chad, Etiopía y otros países vecinos”, explicó.

“Hay un temor real en lugares donde la situación humanitaria ya es crítica, como el este de Chad. Por eso se requiere un esfuerzo colectivo”, insistió. “Este es un llamado a la comunidad internacional para no abandonar al pueblo sudanés, pero también a reconocer la dimensión regional del conflicto”.