Sin rodeos y con cinco palabras tan claras como “eso no va a ocurrir”, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, desestimó este martes los reportes sobre el plan que estaría adelantando Estados Unidos para lanzar una acción militar contra los cárteles del narcotráfico dentro de territorio mexicano. En una rueda de prensa, donde se le preguntó sobre estos informes, la mandataria insistió en que “no estamos de acuerdo" con ninguna intervención”.
Además, detalló que durante meses se ha trabajado conjuntamente con Washington en una estrategia de seguridad, que fue firmada durante la visita del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, a la Ciudad de México en septiembre pasado. Dicho acuerdo refrendó "respeto a nuestra soberanía, a nuestra territorialidad y colaboración y coordinación sin subordinación", insistió Sheinbaum. De hecho, en ese viaje, Rubio elogió los esfuerzos de la presidenta en la lucha contra el narcotráfico
Ahora bien, la mandataria mencionó que en múltiples llamadas telefónicas el presidente de EE.UU., Donald Trump, le ha ofrecido apoyo militar. "Siempre le he dicho 'muchas gracias presidente Trump, pero no'", afirmó Sheinbaum, al subrayar que su gobierno se opone a "injerencismos e intervencionismos".
Trump ha acusado reiteradamente a México de no hacer lo suficiente para detener el flujo de drogas hacia EE.UU. Además de designar a varios cárteles del país vecino como organizaciones "terroristas", el mandatario estadounidense reconoció en abril que había ofrecido enviar tropas a suelo mexicano para combatir a estas bandas, una propuesta que Sheinbaum rechazó.
El reporte sobre la misión que estaría preparando EE.UU.
La cadena estadounidense NBC News reportó este lunes que el Gobierno de Trump había empezado a preparar una misión encubierta dentro de México para apuntar directamente contra los cárteles de la droga, en la cual participarían tropas y oficiales de inteligencia.
Citando a funcionarios actuales y anteriores con conocimiento de los planes, NBC News detalló que la Casa Blanca evalúa ejecutar ataques selectivos contra líderes y centros operativos del narcotráfico en el país vecino, lo que implicaría una expansión de su actual campaña militar en Latinoamérica. Sin embargo, las fuentes también señalaron que el despliegue “no era inminente” y que aún no se había tomado una decisión definitiva.
El informe también indicó que la preferencia de Washington es llevar a cabo la operación en coordinación con el Gobierno de México, pero los funcionarios no han descartado proceder sin dicha cooperación. Hasta ahora, la colaboración con México se ha limitado al intercambio de inteligencia y apoyo técnico, sin contemplar la presencia de tropas en suelo extranjero.
Trump “tiene mucho respeto” por Sheinbaum
Desde la Casa Blanca, la portavoz Karoline Leavitt declaró este martes que Trump “tiene mucho respeto por Sheinbaum”, y que la política de Washington es mantener la presión sobre México para luchar contra el narcotráfico. "Creo que tiene mucho respeto por ella como presidenta de México, y realmente aprecia la coordinación con el gobierno Trump", declaró en rueda de prensa.
Ante la pregunta sobre las declaraciones de la mandataria que desestimaron la acción militar, Leavitt respondió: "No puedo hablar por ella y sobre lo que está haciendo internamente en su país”. Y añadió que “estamos continuamente presionando a México para que haga más para luchar contra el narcotráfico, y trabajamos con ellos de todas las maneras posibles", añadió.
Sin embargo, la portavoz se rehusó a confirmar si hay planes de acciones militares en la frontera con México, a pesar de la insistencia de los reporteros.