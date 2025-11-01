El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha recurrido a Rusia, China e Irán para reforzar las capacidades de defensa del país ante el incremento de la presencia militar estadounidense en el Caribe, según documentos internos de Estados Unidos citados por The Washington Post.

De acuerdo con esos informes, Maduro busca apoyo para la adquisición de sistemas de radar, la reparación de aeronaves y, posiblemente, el suministro de misiles.

En este contexto, las peticiones dirigidas a Moscú fueron transmitidas mediante una carta al presidente ruso, Vladimir Putin, que debía ser entregada durante la visita a Rusia de un alto funcionario venezolano a comienzos de mes. Paralelamente, el mandatario también redactó una carta para el presidente chino, Xi Jinping, en la que solicitaba una “cooperación militar ampliada” como respuesta a “la escalada entre Estados Unidos y Venezuela”, según los documentos publicados el jueves por el diario.

Además, Maduro instó a Beijing a acelerar la producción de sistemas de detección por radar de empresas chinas con el objetivo de fortalecer la defensa venezolana. Por otra parte, los documentos estadounidenses añaden que “en la carta, Maduro subrayó la gravedad de la agresión estadounidense percibida en el Caribe, presentando cualquier acción militar de Washington contra Venezuela como una acción también dirigida contra China, debido a su ideología compartida”.

Asimismo, los informes señalan que el ministro de Transporte, Ramón Celestino Velásquez, coordinó un reciente envío de equipamiento militar y drones desde Irán, además de planificar una visita al país. En conversaciones con un funcionario iraní, afirmó que Venezuela necesitaba “equipos de detección pasiva, bloqueadores de GPS y, casi con certeza, drones con un alcance de mil kilómetros”.

Escalada de tensiones entre Estados Unidos y Venezuela





En paralelo a estas gestiones diplomáticas, el aumento de la presencia militar estadounidense en el Caribe representa una de las amenazas más serias para Maduro desde que asumió el poder en 2013. De hecho, Washington ha llevado a cabo más de una docena de ataques contra embarcaciones que, según asegura, estaban implicadas en el narcotráfico y que partían de aguas venezolanas, dejando al menos 61 muertos desde septiembre.

Sin embargo, Estados Unidos no ha presentado públicamente pruebas que respalden sus acusaciones de narcotráfico, mientras que el presidente Nicolás Maduro ha rechazado rotundamente dichas afirmaciones.