Desde el primer momento, se sabía que las negociaciones en Belém, Brasil, serían complejas y tensas. Y, efectivamente, la conferencia de la ONU sobre cambio climático, la COP30, cerró este sábado sin lograr un compromiso claro para eliminar los combustibles fósiles. Esto desató protestas inmediatas de decenas de países, que advirtieron que el borrador final de la cumbre socava la lucha global para limitar el calentamiento a 1,5°C.

El texto final se limita a abogar por acelerar la acción climática de manera "voluntaria" y a triplicar la financiación para la adaptación climática de los países en desarrollo de aquí a 2035.

Más de 80 naciones, incluyendo actores clave como Colombia, Francia y España, se habían movilizado durante las dos semanas de la cumbre, que se llevó a cabo del 6 al 21 de noviembre y se extendió por un día más, para asegurar una hoja de ruta clara rumbo a abandonar los combustibles fósiles.

No obstante, tras varios cambios en los borradores propuestos por el anfitrión, Brasil, debido a la fuerte resistencia de grandes productores de petróleo y de algunas economías emergentes, la versión final no mencionó específicamente la eliminación de los combustibles fósiles. En cambio, el texto solo compromete a los países firmantes a acelerar la acción climática de manera "voluntaria".

El descontento de Colombia, Uruguay y otros países provocó momentáneamente la interrupción de la sesión de clausura, celebrada bajo el estruendo de la lluvia tropical característica de Belém, ciudad en el medio del Amazonas. El presidente de la COP30, André Correa do Lago, suspendió temporalmente la reunión después de que delegaciones de la Unión Europea, Panamá y Suiza expresaran abiertamente su protesta y levantaran banderas objetando el texto.

Cuando se reanudó la sesión, Correa do Lago confirmó la aprobación del texto a pesar de las objeciones.

¿Cuáles fueron los puntos adoptados en la declaración final?

En primer lugar, la COP30 adoptó el lanzamiento de una "iniciativa voluntaria" para los países que deseen colaborar con una mayor reducción de su contaminación por carbono con el fin de limitar el calentamiento global a 1,5°C por encima de los niveles del siglo XIX.

Esta debe "tener en cuenta" el compromiso asumido en la COP28 de 2023 de abandonar gradualmente los combustibles fósiles, aunque sin utilizar este término tan delicado, que amenazaba con descarrilar las negociaciones. Un informe sobre estos esfuerzos, que incluye dos "sesiones informativas" en junio y noviembre de 2026, debe ser presentado en la COP31.

Por otra parte, el documento, llamado Mutirão, pide "esfuerzos para al menos triplicar" en diez años la ayuda financiera para la adaptación de los países en desarrollo, en comparación con el objetivo de 40.000 millones al año para 2025. Esta ayuda es responsabilidad de los países desarrollados, que sin embargo no lograron incluir que el objetivo también implique las contribuciones voluntarias de países emergentes.

En tercer lugar, las tensiones comerciales mundiales serán objeto de un "diálogo" durante tres años en el marco de las negociaciones climáticas. Esta novedad es la victoria política que buscaba China, que desde hace tiempo, junto con otros países emergentes exportadores como India, intentaba cuestionar en las COP las barreras comerciales ambientales, en particular el impuesto al carbono en las fronteras de la Unión Europea.

Iniciativas fuera de la declaración

Fuera de las decisiones oficiales de la COP, Brasil lanzó un fondo de nueva generación para proteger los bosques: se invertirá en los mercados y las ganancias se utilizarán para compensar a los contribuyentes y a los países en desarrollo, según la cantidad de hectáreas de bosques efectivamente protegidas.