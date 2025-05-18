Siria establecerá comisiones de justicia y de personas desaparecidas encargadas de investigar los crímenes cometidos durante el gobierno de la familia Assad, compensar a las víctimas y localizar a miles de personas cuyo paradero sigue siendo desconocido, según informó la presidencia.

La devastadora guerra civil siria, de 13 años, ha dejado cientos de miles de muertos —en su mayoría civiles— y más de 100.000 personas desaparecidas, según estimaciones de las Naciones Unidas y organizaciones de derechos humanos.

El dictador sirio Bashar al Assad fue derrocado el año pasado en una ofensiva fulminante de 11 días, un giro que fue recibido con júbilo por muchos sirios que, no obstante, exigen justicia por los abusos sufridos bajo el antiguo régimen, incluidos los perpetrados en su notorio sistema carcelario, similar a calabozos.

El mandato de la Comisión Nacional de Justicia Transicional es “revelar la verdad sobre las graves violaciones cometidas por el régimen anterior y hacer rendir cuentas a los responsables, en coordinación con las autoridades pertinentes”, señaló un comunicado de la presidencia citado por Reuters este domingo.

No se especificó si la comisión también investigará violaciones cometidas por otras partes involucradas en la guerra en Siria, como Daesh.

Hassan al Dughaim, asesor cercano del nuevo liderazgo sirio, dijo a Reuters que la comisión se enfocará en reparaciones físicas y morales, así como en la reconciliación nacional.

Nueva esperanza para las familias de los desaparecidos en Siria