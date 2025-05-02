En una sorpresiva pero anticipada reestructuración de su gabinete, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destituyó este jueves a su asesor de Seguridad Nacional, Mike Waltz, debido a su responsabilidad por el 'Signalgate' y nombró de forma interina al actual secretario de Estado, Marco Rubio. El anuncio marca el primer gran ajuste del equipo de gobierno en su segundo mandato y ocurre apenas dos días después de que Trump celebrara sus primeros 100 días en el cargo.

La salida de Waltz llega tras semanas de especulación, luego de que se viera envuelto en un escándalo por una filtración a través de la aplicación de mensajería Signal. En marzo, el ahora exasesor de seguridad nacional agregó por error al editor de la revista The Atlantic a un chat privado en el que se discutía un inminente ataque aéreo contra objetivos hutíes en Yemen. En ese chat participaban también Rubio, el secretario de Defensa Pete Hegseth, la directora de inteligencia Tulsi Gabbard y el vicepresidente JD Vance.

El error puso a Waltz en la mira tanto dentro como fuera de la Casa Blanca. Aunque inicialmente Trump calificó las críticas de "caza de brujas" y defendió a su asesor, el episodio generó incomodidad y debilitó su posición en un entorno de creciente tensión interna. Aun así, Trump evitó una ruptura total y anunció que nominará a Waltz como embajador de EE.UU. ante la ONU, cargo vacante tras la retirada de la candidatura de Elise Stefanik. “Mike ha trabajado duro por los intereses de la nación. Sé que hará lo mismo en su nuevo rol”, escribió Trump en Truth Social.

Waltz, por su parte, se declaró “profundamente honrado” por la nominación y participó con normalidad en la reunión de gabinete del miércoles, sin señales públicas de su inminente salida.

Rubio, reforzado: doble rol y confianza total de Trump

Marco Rubio se convierte así en la primera persona desde Henry Kissinger en los años 70 en asumir simultáneamente los cargos de secretario de Estado y asesor de seguridad nacional. En declaraciones durante un acto en la Casa Blanca, Trump elogió al senador por Florida: “Rubio, increíble, cuando tengo un problema, lo llamo. Lo soluciona”.

En Truth Social, confirmó que Rubio mantendrá “su firme liderazgo en el Departamento de Estado” mientras ejerce como asesor de seguridad nacional interino. El mandatario añadió que, junto a él, seguirán “luchando incansablemente para que Estados Unidos y el mundo vuelvan a ser seguros”.