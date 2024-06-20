La tensión en la frontera entre Israel y Líbano continúa escalando tras las advertencias cruzadas entre funcionarios israelíes y líderes de Hezbollah. El ejército israelí afirmó que “aprobó y validó” planes para una posible ofensiva en el país vecino. Mientras, el grupo libanés aseguró que analizan la posibilidad de una incursión en el norte de Israel en caso de “ser forzado” a una guerra.

El aumento de las tensiones en la frontera entre el Líbano e Israel, que se desarrolla en el marco de la guerra de Gaza, se considera el más grave desde el 2006.

Los anuncios de ambos bandos han provocado repetidos llamamientos de Estados Unidos y la comunidad internacional para buscar una solución diplomática y evitar una “guerra regional más amplia”.

Hezbollah ha repetido en numerosas ocasiones que la mejor manera de desescalar las tensiones es que Israel paré el terrible ataque sobre Gaza, que ha dejado ya más de 37.000 muertos en 8 meses.

Hezbollah y una posible incursión en Israel

El líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, advirtió este miércoles que, en caso de guerra, consideran la posibilidad de una incursión en la región de Galilea, en el norte de Israel.

Su declaración se hizo durante una ceremonia en memoria del líder del partido Talib Sami Abdullah, quien murió en un ataque aéreo israelí el 12 de junio.

"La posibilidad de ser forzados a una guerra importante es real en cualquier momento, aunque Hezbollah no desea una guerra amplia", dijo Nasrallah.

Destacó que "por primera vez desde 1948 se ha formado un cinturón de seguridad en el norte de Israel, que desde el 8 de octubre entiende que sus posiciones serán atacadas y tenemos suficiente información sobre sus fortificaciones, estructuras y personal".

"Hasta ahora hemos luchado con una parte de nuestras armas y hemos adquirido otras nuevas, cuya naturaleza se hará evidente en el campo de batalla", precisó.

Israel dice prepararse para varios escenarios en la frontera con el Líbano

Por su parte, el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, aseguró que la situación en la frontera norte con el Líbano cambiará mediante un acuerdo político o una guerra a gran escala.

Gallant realizó estos comentarios tras visitar el cuartel general del Comando Norte en Safed, en la Alta Galilea, cerca de la frontera libanesa, junto al jefe de Estado Mayor del Ejército israelí, Herzi Halevi; el comandante del Comando Norte, Ori Gordin, y el comandante de la Fuerza Aérea, Tomer Bar.