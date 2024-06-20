La tensión en la frontera entre Israel y Líbano continúa escalando tras las advertencias cruzadas entre funcionarios israelíes y líderes de Hezbollah. El ejército israelí afirmó que “aprobó y validó” planes para una posible ofensiva en el país vecino. Mientras, el grupo libanés aseguró que analizan la posibilidad de una incursión en el norte de Israel en caso de “ser forzado” a una guerra.
El aumento de las tensiones en la frontera entre el Líbano e Israel, que se desarrolla en el marco de la guerra de Gaza, se considera el más grave desde el 2006.
Los anuncios de ambos bandos han provocado repetidos llamamientos de Estados Unidos y la comunidad internacional para buscar una solución diplomática y evitar una “guerra regional más amplia”.
Hezbollah ha repetido en numerosas ocasiones que la mejor manera de desescalar las tensiones es que Israel paré el terrible ataque sobre Gaza, que ha dejado ya más de 37.000 muertos en 8 meses.
Hezbollah y una posible incursión en Israel
El líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, advirtió este miércoles que, en caso de guerra, consideran la posibilidad de una incursión en la región de Galilea, en el norte de Israel.
Su declaración se hizo durante una ceremonia en memoria del líder del partido Talib Sami Abdullah, quien murió en un ataque aéreo israelí el 12 de junio.
"La posibilidad de ser forzados a una guerra importante es real en cualquier momento, aunque Hezbollah no desea una guerra amplia", dijo Nasrallah.
Destacó que "por primera vez desde 1948 se ha formado un cinturón de seguridad en el norte de Israel, que desde el 8 de octubre entiende que sus posiciones serán atacadas y tenemos suficiente información sobre sus fortificaciones, estructuras y personal".
"Hasta ahora hemos luchado con una parte de nuestras armas y hemos adquirido otras nuevas, cuya naturaleza se hará evidente en el campo de batalla", precisó.
Israel dice prepararse para varios escenarios en la frontera con el Líbano
Por su parte, el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, aseguró que la situación en la frontera norte con el Líbano cambiará mediante un acuerdo político o una guerra a gran escala.
Gallant realizó estos comentarios tras visitar el cuartel general del Comando Norte en Safed, en la Alta Galilea, cerca de la frontera libanesa, junto al jefe de Estado Mayor del Ejército israelí, Herzi Halevi; el comandante del Comando Norte, Ori Gordin, y el comandante de la Fuerza Aérea, Tomer Bar.
"Las fuerzas de las FDI se están preparando y continúan preparándose contra cada amenaza que se nos presente, tanto en defensa como en ataque", escribió Gallant en X.
En este sentido, añadió que “la situación en el norte cambiará con un acuerdo o con una operación militar a gran escala”.
“Estamos completando la preparación terrestre y aérea, reforzando los sistemas de inteligencia y preparándonos para cualquier posibilidad", precisó, según un comunicado citado por el diario The Times of Israel.
Desde el comienzo de la ofensiva israelí en Gaza, sus fuerzas han matado a más de 400 personas en Líbano, en su mayoría miembros de Hezbollah y otros grupos, aunque también decenas de civiles. Por su parte, en el norte de Israel, 16 soldados y 11 civiles murieron por ataques lanzados desde Líbano.
La mayor escalada de violencia desde 2006
Hezbollah, aliado del grupo palestino Hamás, ha intercambiado ataques con Israel casi todos los días desde el pasado 7 de octubre.
Los ataques del grupo libanés se incrementaron después de que Israel ampliase en mayo su ofensiva a la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza, y más aún en junio después de que un ataque israelí matara al comandante de Hezbollah Taleb Sami Abdullah.
El estallido de violencia es considerado el más grave desde la guerra librada por ambas partes en el verano de 2006.
La escalada de las tensiones se debe, directamente, al brutal ataque que Israel contra Gaza. Hezbollah ha dicho en varias ocasiones que no desea una gran confrontación con Israel y que la mejor forma de evitarlo es poniendo fin al genocidio en Gaza.
Israel continúa con sus ataques en Gaza
Mientras tanto, Israel continúa con su ofensiva en Gaza, donde sus ataques han matado a 37.431 palestinos desde el 7 de octubre, según cifras del Ministerio de Salud de Gaza. Además, al menos 85.653 personas resultaron heridas en los ataques.
El ministerio precisó que en las últimas 24 horas "las fuerzas israelíes mataron a 35 personas e hirieron a otras 130 en cuatro 'masacres' contra familias”.
"Muchas personas siguen atrapadas bajo los escombros y en las carreteras porque los rescatistas no pueden llegar hasta ellas", añadió.