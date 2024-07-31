Ismail Haniyeh, el líder de Hamás asesinado por Israel en Irán, era la figura principal de la diplomacia del grupo palestino desde que comenzó la ofensiva israelí contra Gaza. Calificándolo de un ataque “sionista traicionero”, Hamás anunció este miércoles su asesinato y responsabilizó a Tel Aviv.

El papel que Haniyeh venía desempeñando era clave. Muchos diplomáticos lo consideraban como moderado en comparación a otros miembros del grupo de resistencia palestino.

Nombrado para el puesto más alto de Hamás en 2017, Haniyeh se movía entre Türkiye y Qatar, escapando de las restricciones de viaje impuestas sobre Gaza. Esto le permitió actuar como negociador en las conversaciones de alto el fuego y también en los diálogos con Irán.

"Todos los acuerdos de normalización que ustedes (los Estados árabes) firmaron con (Israel) no terminarán con este conflicto", declaró Haniyeh al canal de televisión Al Jazeera, con sede en Doha, después del ataque de Hamás del 7 de octubre.

La sangrienta respuesta de Israel al ataque de Hamás ha matado a más de 39.000 personas dentro de Gaza hasta ahora, según las autoridades de salud locales, mientras en todo el mundo miles de personas han salido a las calles para manifestarse a favor de los palestinos y denunciar los ataques israelíes como un genocidio.

Los comienzos de Haniyeh en la política

De joven, Haniyeh fue un activista estudiantil en la Universidad Islámica de la Ciudad de Gaza. Se unió a Hamás apenas se creó el grupo durante la Primera Intifada Palestina, en 1987.

Fue arrestado y deportado por un breve periodo.

Haniyeh forjó una relación cercana con el fundador de Hamás, el jeque Ahmad Yassin, quien, al igual que la familia de Haniyeh, era un refugiado del pueblo de Al Jura, cerca de Ashkelon.

En 1994, le dijo a la agencia de noticias Reuters que Yassin era un modelo para los jóvenes palestinos: "Aprendimos de su amor y su sacrificio por el islam, y a no arrodillarnos ante estos tiranos y déspotas".

Hacia 2003, se convirtió en un asistente de confianza de Yassin. Cuando el fundador de Hamás sufría de parálisis, Haniyeh fue fotografiado en su casa en Gaza, sosteniéndole un teléfono al oído para que pudiera participar en una conversación.

Israel asesinó a Yassin en 2004.

Haniyeh fue uno de los primeros en abogar por la entrada de Hamás en la política. En 1994, sostuvo que formar un partido político le permitiría al grupo “lidiar con los desarrollos emergentes".

Aunque en principio esta idea fue rechazada por los líderes de Hamás, luego la aprobaron. Haniyeh se convirtió en primer ministro cuando el grupo ganó las elecciones parlamentarias en 2006, un año después de que el Ejército de Israel se retiró del enclave.

Hamás tomó el control de Gaza en 2007.

En 2012, ante una pregunta sobre si Hamás había abandonado la lucha armada contra la ocupación israelí, Haniyeh aseguró: "Por supuesto que no". Añadió que la resistencia continuaría "en todas sus formas: resistencia popular, política, diplomática y militar".