TÜRKİYE
Türkiye firma histórico acuerdo con Portugal para la exportación de buques
La principal empresa de defensa naval Türkiye, STM, construirá buques para la Armada de Portugal. Esta es la primera exportación de buques militares de Türkiye a un país miembro de la UE y la OTAN.
Türkiye exportará buques a Portugal: un hito para su industria de defensa. / Others
18 de diciembre de 2024

La industria de defensa de Türkiye ha logrado un hito histórico al firmar un acuerdo con Portugal para exportar buques a la Armada de ese país, en lo que representa su primera exportación de este tipo a un país miembro de la Unión Europea (UE) y la OTAN.

El acuerdo se concretará a través de STM, la principal empresa de defensa naval de Türkiye, que superó a destacados competidores de todo el mundo al obtener el contrato. La Armada portuguesa consideró que el diseño y la ingeniería de esta empresa son los más efectivos y le adjudicó el contrato. Los dos buques serán diseñados y construidos en un astillero privado en Türkiye, con el inicio de la construcción programado para 2025.

Savunma Teknolojileri Muhendislik ve Ticaret, más conocida por sus siglas STM, lleva 33 años prestando servicio a la industria de Defensa turca en áreas como ingeniería, desarrollo de tecnología y servicios de consultoría. La empresa aplica sus avanzadas capacidades y tecnologías en una amplia gama de áreas estratégicas, que abarcan desde plataformas navales hasta sistemas tácticos de mini UAVs, desde sistemas de mando y control hasta ciberseguridad, y desde análisis de big data hasta aplicaciones de inteligencia artificial.

Un hito histórico para la industria de defensa de Türkiye

La ceremonia de firma del contrato se llevó a cabo este martes en Lisboa, la capital de Portugal.

Durante el evento, Haluk Gorgun, secretario de Industria de Defensa de Türkiye, señaló: “La industria de defensa de Türkiye ha crecido significativamente en los últimos años. Türkiye, que se encuentra entre los 10 países del mundo capaces de construir sus propios buques de guerra, ha comenzado no solo a producir estos productos, sino también a exportarlos a países amigos y aliados. Desarrollar una sólida cooperación en defensa y en la industria de defensa con nuestros aliados de la OTAN es una de las principales prioridades de Türkiye”.

“También consideramos este acuerdo como un paso hacia una mayor cooperación en otros ámbitos”, añadió Gorgun.

Por su parte, Ozgur Guleryuz, director general de STM, afirmó que este proyecto fortalecerá la cooperación en defensa entre ambos países. “Este hito también representa la primera exportación de un buque naval de Türkiye a un país miembro de la UE y la OTAN, marcando un logro significativo para nuestra industria de defensa”, indicó.

“Apreciamos profundamente la visión de Portugal para contar con buques navales modernos que cumplan con las demandas contemporáneas, así como su decisión de elegir a Türkiye y STM para este proyecto crucial”, dijo Guleryuz.

Además, aseguró: “Creemos que estas embarcaciones realizarán una contribución significativa a las operaciones regionales de la Armada Portuguesa como actor clave en el Atlántico, así como en las misiones de la OTAN. Los buques se construirán en Türkiye bajo el liderazgo de STM”.

Los Buques Auxiliares de Reabastecimiento Multifuncionales son embarcaciones logísticas conjuntas y versátiles, diseñadas para proporcionar apoyo logístico de carga sólida y líquida a plataformas de superficie tanto en tiempos de guerra como de paz.

FUENTE:TRT Español y agencias
