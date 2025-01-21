Apenas un día después de que entrara en vigor del acuerdo de alto el fuego en Gaza, el jefe del Estado Mayor de Israel, Herzi Halevi, le ordenó al ejército prepararse para nuevos ataques a gran escala en Cisjordania ocupada.
En un comunicado emitido el lunes, Halevi justificó las acciones como un intento por "adelantarse a combatientes palestinos", y aseguró que el ejército está preparado para "operaciones significativas en Judea y Samaria (Cisjordania ocupada) en los próximos días".
La declaración no especificó en ese momento dónde se lanzarían estos ataques, aunque la actividad en los últimos años se ha concentrado en gran medida en el norte de Cisjordania ocupada.
Israel detiene a decenas de palestinas
Ese mismo lunes, las tropas israelíes se llevaron a 64 palestinos, incluidos niños pequeños de 7 años, durante una redada en el este de Qalqilya, en el norte de Cisjordania ocupada. La acción ocurrió menos de 24 horas despues de que Tel Aviv liberara a 90 prisioneros palestinos en el marco de un acuerdo de alto el fuego e intercambio de prisioneros con el grupo de resistencia palestino Hamás.
Fares Al Azzouni, periodista y activista local, relató a la agencia de noticias Anadolu que las fuerzas israelíes irrumpieron en la ciudad de Azzun. Allanaron viviendas, comercios y una mezquita, además de ordenar el cierre de negocios y llevar a cabo registros violentos, de acuerdo a Al Azzouni.
"Los soldados obligaron a decenas de hombres a tumbarse boca abajo en una plaza pública, para luego formar filas en las que caminaron con las manos sobre los hombros de la persona frente a ellos y la mirada fija en el suelo", describió.
Los detenidos fueron trasladados a un campamento militar bajo estricta vigilancia, generando temor e incertidumbre entre los residentes.
Los continuos ataques en Cisjordania ocupada
Este martes, las fuerzas israelíes lanzaron nuevos ataques en la ciudad ocupada de Yenin, Cisjordania, matando al menos a seis palestinos e hiriendo a 35, dijeron funcionarios del Ministerio de Salud.
El lunes, decenas de colonos israelíes ilegales irrumpieron en varias zonas palestinas de la Cisjordania ocupada, incendiando casas, comercios y vehículos. El saldo fue de 21 heridos en los asaltos.
Louai Tayem, alcalde del pueblo de Al Funduq, dijo a la Agencia Anadolu que "decenas de colonos ilegales atacaron las casas y vehículos de los ciudadanos en las afueras de la aldea, quemando un auto y varios vehículos más, además de dañar varias tiendas".
Por su parte, la Sociedad de la Media Luna Roja Palestina afirmó que sus equipos médicos trataron a los heridos por los ataques de los colonos en las localidades afectadas. Las víctimas sufrieron hematomas al ser golpeadas y también inhalaron gases lacrimógenos disparados por las fuerzas israelíes.
Trump cancela sanciones en contra de colonos israelíes
En medio de estos incidentes, el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anuló las sanciones que había impuesto el Gobierno de Joe Biden a los grupos de colonos israelíes por cometer actos de violencia contra palestinos.
El nuevo sitio web de la Casa Blanca indicó que Trump anuló la Orden Ejecutiva 14115 emitida el 1 de febrero de 2024, que autorizaba la imposición de ciertas sanciones "a personas que socaven la paz, la seguridad y la estabilidad en Cisjordania". La medida previa había congelado activos de colonos en Estados Unidos y prohibido a ciudadanos estadounidenses establecer vínculos comerciales con ellos.
La reciente decisión de Trump fue criticada por la Autoridad Palestina, que aseguró en un comunicado que "levantar las sanciones a los colonos extremistas los alienta a cometer más crímenes contra nuestro pueblo".
Desde 1967, Israel ha ocupado Cisjordania, un territorio que los palestinos reclaman como parte fundamental de un Estado independiente, y ha construido asentamientos judíos ilegales.
Durante su primer mandato en 2019, Trump había abandonado la postura estadounidense, sostenida durante mucho tiempo, de que los asentamientos eran ilegales, antes de que Biden restableciera esa posición.