Decenas de miles de palestinos que vivían en campos de refugiados en Cisjordania ocupada tuvieron que desplazarse forzosamente luego de que las fuerzas israelíes demolieran casas y destruyeran infraestructura vital, en medio de la ofensiva que Tel Aviv ha mantenido durante varias semanas, informaron autoridades locales.

El Ejército de Israel empezó su operación en el campo de refugiados en la ciudad de Yenín, en el norte de Cisjordania ocupada, el pasado 21 de enero, desplegando cientos de tropas y excavadoras que demolieron casas y excavaron caminos, expulsando a casi todos los residentes del campo.

"No sabemos qué está pasando en el campo, pero hay demoliciones continuas y se están cavando caminos", alertó Mohammed al-Sabbagh, jefe del comité de servicios del campo de Yenín.

A eso se suma que las fuerzas israelíes han impedido que parte de los miles de palestinos desplazados regresen a sus hogares en Yenín, según declararon los residentes este miércoles. Miles de palestinos se reunieron en la entrada principal del campo después de que la Oficina de Asuntos Civiles de la Autoridad Palestina hiciera un llamado para que los residentes regresaran al campo, según ha informado un periodista de la agencia de noticias Anadolu.

“Nos reunimos aquí en la entrada del campo para volver y ver qué ha pasado con nuestro campo, pero el ejército israelí nos lo impidió y nos ahuyentó”, ha declarado Basma Masharqa, una residente palestina. “Sabemos que nuestra casa ha sido demolida. Quiero volver, a pesar de mi dolor, aunque sea para ver las ruinas”, ha dicho.

“Le decimos a la ocupación: ¡Basta! ¡Fuera de nuestro campo! No queda nada que no hayan hecho”.

La destrucción más allá de Yenín

La operación, que Israel busca justificar como una manera de combatir a grupos apoyados por Irán que operan en Cisjordania ocupada, se ha extendido también a otros campos de refugiados. Especialmente, al campo de Tulkarem y el cercano Nur Shams, que han sido devastados.

De hecho, un funcionario palestino informó este miércoles que las fuerzas de Tel Aviv han destruido completamente unas 50 casas y 280 tiendas en el campo de refugiados de Tulkarem. Solo este martes, el ejército israelí destruyó 16 casas en ese campo, en lo que marcó la mayor operación de demolición en la Cisjordania ocupada desde el mes pasado.

En declaraciones a la agencia de noticias de Anadolu, el vicegobernador de Tulkarem, Faisal Salama, dijo que las fuerzas israelíes están "trabajando para remodelar las características y la geografía del campo de Tulkarem mediante la demolición extensiva de propiedades palestinas". Añadió que lo que está sucediendo en Tulkarem es "un plan de ocupación sistemático, a través del cual se abren nuevas carreteras sobre las ruinas de los edificios".

Salama, además, describió la operación militar israelí en Tulkarem como "una masacre y un plan ilegal llevado a cabo en medio del silencio árabe e internacional". "Estamos viviendo en condiciones trágicas y una verdadera catástrofe que ha afectado a mujeres, niños, ancianos y todo", dijo el funcionario palestino, añadiendo que sólo 50 familias siguen en el campo en medio de la falta de agua y electricidad.

Decenas de palestinos detenidos en Cisjordania ocupada

Ahora bien, Israel no se ha limitado a destruir los campamentos de refugiados y desplazar a la población. Al menos 30 palestinos más fueron detenidos en redadas militares israelíes en la Cisjordania ocupada, según informaron grupos de asuntos de prisioneros este miércoles.

Entre los detenidos en las redadas, que tuvieron como objetivo varias áreas de Cisjordania ocupada, había niños, dijeron la Comisión de Asuntos de Detenidos y la Sociedad de Prisioneros Palestinos en una declaración conjunta.

Según cifras palestinas, al menos 175 palestinos fueron arrestados por las fuerzas israelíes en Yenín y otros 150 en Tulkarem desde el 21 de enero, cuando comenzó la reciente arremetida de Israel contra el norte de Cisjordania ocupada. Desde esa fecha, al menos 56 personas han muerto y miles han sido desplazadas.