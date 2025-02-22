AMÉRICA LATINA
México abre centro para recibir a deportados de EE.UU. en la frontera
Ante las deportaciones masivas que está realizando Washington, México abrió un centro con capacidad para 2.500 personas en Ciudad Juárez, uno de los principales puntos de la frontera.
El centro, con capacidad para 2.500 personas, cuenta con áreas de alojamiento, dormitorios, regaderas y baños, mientras que la Secretaría de la Defensa Nacional proporcionará alimentación en una cocina comunitaria. Foto: EFE / Others
22 de febrero de 2025

En Ciudad Juárez, uno de los principales puntos de la frontera de México con Estados Unidos, el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum abrió un centro de apoyo para recibir a ciudadanos mexicanos deportados por la administración de Donald Trump.

“Estaremos ya abriendo las puertas para este centro de apoyo y de servicios dentro de la estrategia 'México te abraza', que como todas y todos supieron, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el 20 de enero” informó Mayra Chávez, delegada en el estado de Chihuahua de la Secretaría de Bienestar.

El centro, con capacidad para 2.500 personas, cuenta con áreas de alojamiento, dormitorios, regaderas y baños, mientras que la Secretaría de la Defensa Nacional proporcionará alimentación en una cocina comunitaria. Asimismo, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ofrecerá tres meses de servicio médico gratuito a los repatriados.

Sheinbaum anunció el plan 'México te abraza' después de que Trump asumiera la presidencia el 20 enero con la promesa de realizar deportaciones masivas en Estados Unidos, donde los mexicanos son cerca de la mitad de los casi 11 millones de inmigrantes irregulares.

El Gobierno de México ha recibido a 14.470 personas deportadas, incluyendo a 3.091 de otras nacionalidades, desde que comenzó el nuevo mandato de Trump, según expuso Sheinbaum este lunes en la última actualización.

Entre los apoyos que recibirán las personas deportadas, Chávez destacó la 'Tarjeta Bienestar Paisano', que otorga a cada beneficiario 2.000 pesos mexicanos (casi 100 dólares) para cubrir sus gastos personales de traslado a sus comunidades de origen.

"Este (dinero) no sería utilizado para el transporte (al centro de apoyo), porque aquí también les podríamos apoyar con el transporte. No sería utilizado para un tema médico, porque aquí también se les brindaría ese servicio médico. Sería utilizado para sus propios gastos de traslado (a sus ciudades de origen) únicamente”, explicó.

El centro está destinado exclusivamente a mexicanos repatriados, mientras que las personas de otras nacionalidades recibirán atención en el Centro de Bienestar para el Migrante 'Leonardo Hicari'.

Las autoridades recalcaron que este proyecto responde a una estrategia preventiva del Gobierno federal. “Prevenir que las personas repatriadas tengan un lugar donde acercarse, un lugar en donde encuentren cobijo por parte del propio Gobierno de México, es muy, muy relevante”, subrayó Chávez.

El Gobierno municipal destacó su coordinación con la estrategia federal, mientras que la oficina municipal de derechos humanos brindará orientación. “Protección Civil, Seguridad Pública, Servicios Públicos estarán aquí trabajando y atendiendo las necesidades de las personas”, afirmó Héctor Rafael Ortiz, secretario de la Alcaldía de Ciudad Juárez.

Las autoridades aún no han determinado una fecha de cierre para este centro, pues su operación dependerá de la evolución de la situación migratoria y de las instrucciones de la presidenta Sheinbaum.

FUENTE:TRT Español y agencias
