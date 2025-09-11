Bajo el nombre de “Unidad Fantasma”, un grupo secreto de francotiradores perteneciente a las fuerzas israelíes, mató a palestinos desarmados en Gaza, según pudo constatar una investigación encubierta internacional que durante cinco meses reunió confesiones, imágenes y documentos. El reporte sale a la luz mientras el ejército de Tel Aviv continúa emitiendo órdenes de evacuación en la Ciudad de Gaza, y lanzando nuevas operaciones que han provocado el desplazamiento de miles de personas que ya no tienen a dónde huir en el enclave.

La investigación –realizada por el diario The Guardian en colaboración con Arab Reporters for Investigative Journalism (ARIJ), Paper Trail Media, Der Spiegel y ZDF– confirmó que las fuerzas de Israel mataron a civiles el 22 de noviembre de 2023 en el barrio de Tel al-Hawa de la Ciudad de Gaza. Entre las víctimas se encuentran cuatro miembros de la familia Doghmush.

Los hallazgos fueron corroborados usando relatos de testigos, certificados de defunción, registros médicos y evidencia de imágenes geolocalizadas.

Entre las revelaciones más significativas está el testimonio de Daniel Raab, un francotirador estadounidense que creció en Illinois antes de unirse a la Unidad Fantasma israelí, conocida en hebreo como “Refaim”. En una entrevista difundida en redes sociales por el periodista palestino Younis Tirawi, Raab reconoció haber ejecutado a Salem Doghmush, de 19 años, quien estaba desarmado e intentaba recuperar el cuerpo de su hermano asesinado, Mohammed.

“Esa fue mi primera ejecución”, afirmó Raab tras ver imágenes de dron que mostraban el momento en que Salem se desploma. Ante la pregunta de por qué disparó, Raab reconoció que Salem no tenía ningún arma, pero restó importancia a la acción: “Honestamente, no me importa. ¿Era realmente tan importante el cadáver?”.

Raab también afirmó que su unidad mató a 105 personas durante su despliegue, calificando la cifra de “impresionante”. Luego describió cómo los civiles creían que estaban a salvo en su vestimenta de ropa común, a pesar de que no era así: “Para eso están los francotiradores”.

Bajo escrutinio



Raab y el también francotirador Daniel Graetz, ciudadano alemán, forman parte de la Unidad Fantasma, un equipo secreto integrado por 11 francotiradores de distintas nacionalidades: tres de Estados Unidos, dos de Francia y otros procedentes de Bélgica, Alemania, Sudáfrica, Italia, Etiopía y Azerbaiyán.

Varios de sus miembros cuentan con doble ciudadanía, lo que ha desatado el escrutinio internacional sobre sus actividades. Las imágenes y grabaciones que documentan las operaciones de esta unidad han llevado a denuncias penales en Bélgica y Francia, donde organizaciones de derechos humanos han instado a los fiscales a iniciar investigaciones por crímenes de guerra.

Con estas revelaciones, también se han intensificado los llamados a la rendición de cuentas. Defensores de derechos humanos sostienen que la evidencia no solo confirma violaciones graves al derecho internacional humanitario, sino que también podría constituir la base de procesos judiciales por crímenes de guerra.

Por otro lado, el ejército de Israel continúa emitiendo órdenes de evacuación en Ciudad de Gaza, donde los bombardeos se han intensificado en las últimas semanas. Una situación que llevó a la ONU a asegurar este miércoles que permanecerá en el área “el tiempo que sea necesario y en todo el enclave, haciendo todo lo posible para llevar ayuda y brindar servicios que salvan vidas”. En medio, los incesantes ataques han obligado a desplazamientos masivos de civiles.

“Esta catástrofe es creada por el ser humano, y la responsabilidad recae en todos nosotros”, señaló el equipo humanitario de la ONU en los territorios palestinos en un comunicado.

Citando a la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés), el portavoz de la ONU, Stephane Dujarric, advirtió que el ejército israelí atacó edificios adicionales en la Ciudad de Gaza, obligando a familias enteras a salir antes de que sus viviendas fueran destruidas.

“El ejército israelí les había indicado moverse hacia el sur, a Jan Yunis. OCHA señala que muchos no tenían claridad sobre a dónde ir después”, explicó.

Dujarric destacó además que, “desde ayer (martes), toda la ciudad se encuentra bajo una orden de desplazamiento general”. Sin embargo, subrayó que emitir órdenes de evacuación “no exime a las partes de un conflicto de sus responsabilidades de proteger a los civiles durante la conducción de hostilidades”.

Según los socios de la ONU que monitorean los movimientos de personas en Gaza, más de 10.000 desplazamientos se registraron en apenas dos días, principalmente hacia Jan Yunis.