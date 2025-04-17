AMÉRICA LATINA
Sheinbaum sostiene que México no retomará relaciones con Ecuador tras reelección de Noboa
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó reanudar las relaciones con Ecuador, durante el mandato de Daniel Noboa, quien acaba de ganar la reelección. Las tensiones diplomáticas se remontan a un polémico allanamiento.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla este miércoles durante una rueda de prensa en Palacio Nacional de la Ciudad de México (México) / EFE
17 de abril de 2025

México mantendrá su ruptura diplomática con Ecuador, reafirmó la presidenta Claudia Sheinbaum este miércoles, luego de que su homólogo Daniel Noboa ganara la reelección este fin de semana en los comicios ecuatorianos. 

“Mientras Noboa ejerza el cargo de presidente”, México no restablecerá sus vínculos con Ecuador, advirtió Sheinbaum, antes de mencionar sus dudas sobre los recientes resultados electorales. De acuerdo a la autoridad electoral de Ecuador, Noboa se impuso con un 56% sobre su rival, Luisa González. 

Las declaraciones y postura de Sheinbaum se enmarcan en un incidente diplomático que disparó las tensiones entre los dos países hace un año. En abril de 2024, México rompió relaciones con Ecuador después de que las autoridades ecuatorianas, bajo órdenes de Noboa, allanaron la embajada mexicana para arrestar al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, a quien se le había concedido asilo. 

El allanamiento, seguido de la detención de Glas por presuntos cargos de corrupción, implicó una agresión contra funcionarios mexicanos en la embajada. En respuesta, el entonces presidente de México, y también padrino político de Sheinbaum, Andrés Manuel López Obrador, rompió relaciones con Ecuador. En ese momento, el mandatario declaró que las relaciones no se reanudarían a menos que Noboa revirtiera sus acciones y emitiera una disculpa pública, algo a lo que se negó.

El incidente y la posterior ruptura de relaciones quebraron la diplomacia entre ambos países. Al punto de que el gobierno mexicano condenó lo que consideró una violación a su soberanía. Desde entonces, las relaciones han permanecido congeladas, a pesar de algunos intentos de diálogo.

A pesar de el tiempo que ha pasado, la herida sigue abierta. Y así lo confirman las palabras de Sheinbaum el miércoles: “No tenemos relaciones con Ecuador ni las tendremos mientras Noboa esté en la presidencia (...) Porque él fue el responsable de la invasión a la Embajada de México. Un atentado a nuestra soberanía". 


