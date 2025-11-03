“Yo diría que sí, creo que sí”, así respondió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, frente una cámara de televisión a la pregunta de si los días de su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, en el poder estaban contados. Sin embargo, segundos después, evitó confirmar o negar si Washington prepara ataques militares en el país latinoamericano.

“No puedo decirte eso. Quiero decir, no estoy señalando que sea ni cierto ni falso, pero ¿por qué lo haríamos?”, señaló. Y luego, dirigiéndose a la reportera Norah O'Donnell, del medio CBS, que lo entrevistaba remató: “No me inclinaría a decirle que lo haría, porque no le digo a una periodista si voy a atacar o no”.

“¿Cómo puedo responder una pregunta como esa? ¿Hay planes de un ataque en Venezuela? ¿Quién diría eso? Suponiendo que los hubiera, ¿se lo diría yo a usted, honestamente? Sí, tenemos planes. Tenemos planes muy secretos", añadió, en una marcada crítica al cuestionamiento.

De manera similar, ante la pregunta de si EE.UU. "va a la guerra con Venezuela", el mandatario contestó: "Lo dudo. No lo creo. Pero nos han tratado muy mal". Y entonces retomó su retórica sobre el tráfico de drogas y la inmigración ilegal de venezolanos a su país. Comentarios alineados a la justificación de “lucha contra el narcotráfico” bajo la que ha enmarcado las acciones de su Gobierno en el Caribe y Latinoamérica. “Mire, ya veremos lo que pasa con Venezuela", completó.

Sus declaraciones, emitidas en el programa 60 Minutes este domingo, llegan en un momento clave, cuando las tensiones entre Washington y Caracas sólo han escalado desde principios de septiembre y la Casa Blanca mantiene su despliegue de fuerzas militares en el Caribe.

El viernes de la semana pasada, Trump ya había negado reportes de prensa que apuntaban a que en cualquier momento EE.UU. atacaría inminentemente instalaciones militares dentro de Venezuela. En ese momento, le declaró a periodistas que no había tomado ninguna decisión al respecto.

Kremlin admite contactos con Venezuela





En medio de las tensiones, Maduro ha recurrido al apoyo de países aliados como Rusia, China e Irán para reforzar las capacidades de defensa de Venezuela, incluyendo la adquisición de sistemas de radar, la reparación de aeronaves y, posiblemente, el suministro de misiles, según documentos internos de Estados Unidos que citó el diario The Washington Post este fin de semana.

Y el domingo, el Kremlin admitió mantener contactos con Venezuela, tras una pregunta sobre este reporte de prensa. "Estamos siguiendo de cerca la situación y permanecemos en contacto con nuestros amigos venezolanos", declaró al respecto el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, a la agencia estatal rusa TASS.

Aunque Peskov evitó confirmar directamente la supuesta petición de apoyo militar por parte de Maduro, enfatizó que Moscú y Caracas están vinculadas por “obligaciones contractuales”. Cabe recordar que en mayo pasado, durante una visita de Maduro a Moscú, ambos países firmaron un acuerdo de asociación estratégica , consolidando su cooperación política y militar.

Esta semana, Rusia reiteró su respaldo a Venezuela frente a las amenazas “existentes y potenciales” que, según Moscú, provienen de Estados Unidos.