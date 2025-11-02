AMÉRICA LATINA
2 min de lectura
Estados Unidos ataca otra presunta embarcación de drogas en el Caribe y mata a tres personas
Más de 15 ataques estadounidenses contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico han dejado al menos 65 muertos en las últimas semanas, lo que ha generado críticas de los gobiernos de la región.
Estados Unidos ataca otra presunta embarcación de drogas en el Caribe y mata a tres personas
EE. UU. lleva a cabo otro ataque contra un barco de narcotraficantes en el Caribe / Reuters
2 de noviembre de 2025

Estados Unidos llevó a cabo otro ataque mortal contra una embarcación de narcotráfico en el Caribe, según anunció este sábado el secretario de Guerra, Pete Hegseth.

“Hoy, bajo la dirección del presidente Trump, el Departamento de Guerra realizó un ataque cinético letal contra otra embarcación de narcotráfico operada por una Organización Terrorista Designada (DTO) en el Caribe”, escribió Hegseth en X, la red social antes conocida como Twitter.

El secretario explicó que, según la inteligencia estadounidense, la nave estaba involucrada en el contrabando ilegal de drogas.

“Durante el ataque, a bordo del barco había tres hombres narco-terroristas, el cual se llevó a cabo en aguas internacionales. Los tres terroristas murieron y ninguna fuerza estadounidense resultó herida en esta operación”, añadió.

“Los ataques son inaceptables”

RECOMENDADOS


Washington ha intensificado su ofensiva en los mares, con más de una docena de ataques —principalmente en el mar Caribe y el océano Pacífico— que han dejado al menos 64 muertos desde septiembre.

Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y expertos legales han puesto en duda la legitimidad de estas operaciones, sosteniendo que los ataques estadounidenses contra presuntas embarcaciones de narcotráfico violan el derecho internacional.

El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Turk, calificó los ataques de “inaceptables” y pidió una investigación independiente sobre lo que su oficina describió como ejecuciones extrajudiciales.


FUENTE:TRT World
Explora
Türkiye condena el ataque terrorista en Bondi Beach de Sídney, Australia
Türkiye apuesta por la cooperación regional e internacional para la recuperación de Siria
Las fuertes lluvias matan al menos a 10 personas en Gaza en las últimas 24 horas, según la OMS
Nueva violación del alto el fuego: muere un adolescente por disparos israelíes en el norte de Gaza
Líbano advierte de un ataque israelí inminente en medio de una escalada de tensiones
Caen las exportaciones de petróleo de Venezuela tras la incautación de un barco por parte de EE.UU.
Tras reunión entre Erdogan y Putin, Rusia agradece esfuerzo de Türkiye en proceso de paz con Ucrania
Putin reafirma apoyo a Maduro, mientras EE.UU. busca retener petróleo de barco incautado a Venezuela
Niños muriendo de frío y tiendas bajo agua: inundación afecta al 40% de Gaza y desata otra crisis
De vuelta a casa: Türkiye recupera otras 41 piezas arqueológicas saqueadas de Anatolia
Türkiye está comprometida con la paz y el diálogo como parte de su misión histórica: Erdogan
EE.UU. prevé avances en alto el fuego, mientras el invierno y las inundaciones azotan Gaza
¿Es Europa la que pierde en la nueva gran lucha de poder entre Estados Unidos, Rusia y China?
Por Murat Sofuoglu
“Matando la verdad”: Türkiye publica libro que documenta los ataques de Israel a periodistas en Gaza
“Robo descarado”: Venezuela rechaza incautación de EE.UU. a barco petrolero frente a sus costas